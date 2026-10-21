Ўзбекистонлик эркак уйи деворини давлат байроғи рангларига бўягани учун огоҳлантирилганини айтди (видео)

·2·Жамият
Ўзбекистонлик эркак уйи деворини давлат байроғи рангларига бўягани учун огоҳлантирилганини айтди (видео)

Ўзбекистонлик эркак ўз уйи деворини мамлакат давлат байроғи рангларига бўягани, шундан сўнг унинг олдига профилактика инспекторлари келганини маълум қилди.

Эркакнинг айтишича, инспекторлар унга огоҳлантириш берган. Ҳозирда у ушбу ҳолат учун жаримага тортилиши мумкинлигидан хавотирда.

«Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тўғрисида»ги қонунга кўра, давлат байроғи ва унинг тасвиридан фойдаланиш белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши керак. Бироқ уй деворини байроқ рангларига бўяшнинг ўзи ушбу ҳолатда ҳуқуқбузарлик деб топилгани ёки эркакка нисбатан жарима қўлланиши ҳақида расмий маълумот мавжуд эмас.

Ўзбекистон РеспубликасиДавлат байроғиПрофилактика инспекторлариЖарима
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиСамарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди7 июн 13:25Мактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришМактабга келмадими — катта жарима: Тошкентда ота-оналар учун кутилмаган огоҳлантиришКеча 22:36Халқаро қидирувда бўлган ўзбекистонлик Туркияда ушландиХалқаро қидирувда бўлган ўзбекистонлик Туркияда ушландиКеча 21:28Malibu-2даги талабалар ЙПХ ходимини ҳақорат қилиб, видеосини тарқатдиMalibu-2даги талабалар ЙПХ ходимини ҳақорат қилиб, видеосини тарқатдиКеча 19:00Фуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилдиФуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилдиКеча 17:47Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Кеча 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)