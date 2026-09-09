Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)

·0·Жамият
Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)

Ижтимоий тармоқларда Қарши шаҳрида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани ҳақида хабар ва видеолар тарқалди. Йигитнинг яқинлари ходимлар уни кўчада тўхтатиб, куч ишлатганини иддао қилмоқда.

Йигитнинг опаси сўзларига кўра, укаси ишга кетаётган пайтда икки нафар профилактика инспектори томонидан тўхтатилган. Уларнинг йигитга унинг ташқи кўриниши шубҳали экани ва «террорчига ўхшаши»ни айтгани билдирилмоқда.

Опасининг айтишича, укаси воқеани телефонига тасвирга олмоқчи бўлганида, ходимлар унга нисбатан куч ишлатган. Йигит қўшнилар кўз ўнгида бўғилгани ва кейин хизмат автомобилига мажбуран олиб кетилгани таъкидланган.

Шунингдек, йигитнинг қўлига кишан солингани ва ундан тушунтириш хатига имзо қўйиш талаб қилингани айтилмоқда. Яқинларининг маълумотига кўра, ҳужжатда йигит ходимларни ҳақорат қилгани ҳамда уларга қаршилик кўрсатгани қайд этилган.

Тарқалган кадрларда 19 ёшли йигитнинг юзида кўкаришлар, боши ва бурнида жароҳатлар, орқа ҳамда елка қисмида зарба излари кўрингани айтилмоқда. Шунингдек, сочлари юлингани ҳақида ҳам даъволар мавжуд.

Ҳолат юзасидан Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдиновга таяниб хабар берилишича, мазкур воқеа бўйича Қарши шаҳар прокуратураси томонидан суриштирув олиб борилмоқда.

Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари, ходимларнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилгани ёки йигитнинг жароҳатлари қандай шароитда юзага келгани бўйича расмий якуний хулоса эълон қилинмаган.

ҚаршиИИВпрофилактика инспекторизўравонликБош прокуратуратерговинсон ҳуқуқлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБаланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБугун, 22:05Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБугун, 21:22Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Бугун, 19:35Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 17:24 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилдиБугун, 17:22Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиСамарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиБугун, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари