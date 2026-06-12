Голливудда “Оскар”га муносиб ҳайвон юлдузлари кимлар?

·15·Маданият
Голливудда “Оскар”га муносиб ҳайвон юлдузлари кимлар?

Кино саноатидаги ҳайвон қаҳрамонлар кўпинча томошабинлар хотирасида инсон актёрларидан кам бўлмаган из қолдиради. Уларнинг табиийлиги, сунъийликдан йироқлиги ва ролни самимий тарзда “яшаб бериш” қобилияти кўплаб фильмларда уларни ҳақиқий юлдузга айлантиради.

Кейко — эркинлик рамзи бўлган косатка

Basseyning chetida o'tirgan bola og'zi ochiq kosatka kitiga qarab turibdi.

1976 йил атрофида Исландия қирғоқлари яқинида туғилган Кейко кейинчалик денгиз паркига олиб кетилган ва узоқ йиллар тутқунликда яшаган. Унинг ҳаёти “Виллини озод қилинг” фильми орқали бутун дунёга танилганидан сўнг кескин ўзгарди. Фильмдаги таъсирчан сюжет томошабинларни ҳайратга солиб, косаткани табиий муҳитига қайтариш бўйича кенг ҳаракат бошланишига сабаб бўлди. Кейко шу тариқа нафақат кино қаҳрамони, балки экологик ўзгаришлар тимсолига ҳам айланди.

Макс — “Ниқоб”нинг ёрқин юлдузи

Kichkina it og'zida yashil niqobni tishlab turibdi.

Жим Керри иштирокидаги машҳур “Ниқоб” фильмидаги Макс ит образи томошабинлар ёдида чуқур муҳрланиб қолган. Кичик жуссасига қарамай, у саҳналардаги ҳазил ва динамик ҳаракатлари билан фильмга ўзига хос жозиба бағишлаган. Ушбу образ Жек-рассел-терьер зотининг оммалашувига ҳам катта таъсир кўрсатган.

Кристал— Голли вуднинг истеъдодли маймуни

Yuzida soqol ko'pigi bo'lgan odam va uning yonida kalit ushlagan maymun.

Капучин турига мансуб Кристал ўнлаб машҳур фильм ва сериалларда иштирок этган. Унинг роллари орасида “Вегасдан Бангкоккача”, “Биз ҳайвонот боғи сотиб олдик” ва “Музейдаги тун” каби лойиҳалар бор. Мураббийлар унинг буйруқларни тез англаши ва профессионал иш услубини юқори баҳолашган.

Жимми — экранларни забт этган қарға

Shlyapali kishi bank kassasi oldida tashvishli olomon va qarg'a yonida turibdi.

1930–1950 йиллар Голливудида Жимми номли қарға энг ноодатий актёрлардан бири бўлган. У “Оз мамлакати сеҳргари” ва “Бу ажойиб ҳаёт” каби классик фильмларда иштирок этган. Унинг ақл-заковати ҳақида кўплаб афсоналар мавжуд бўлиб, ҳатто ёзув машинкасидан фойдалангани ҳақида ҳам гаплар тарқалган.

Барт — режиссёрлар севимли айиғи

Tog' tizmalari va archalar fonida qo‘ng‘ir ayiq turibdi.

Гризли турига мансуб Барт 15 дан ортиқ фильмда суратга тушган. У “Куз афсоналари”, “Оқ тиш” каби лойиҳаларда машҳур актёрлар билан бирга экранда пайдо бўлган. Катта жуссасига қарамай, у суратга олиш майдончасида интизомли ва осойишта ҳайвон сифатида танилган. Ҳатто уни “Айиқ” фильми учун “Оскар”га номзод қилиш таклифи ҳам билдирилган.

Кино тарихида бу каби ҳайвон актёрлар инсонлар билан бир сафда туриб, экрандаги образлар орқали катта шуҳрат қозонган. Улар табиийлиги ва самимийлиги билан миллионлаб томошабинлар қалбидан жой олган.

ГолливудОскарКейкоИсландияДжим Керри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Онам хоҳлаганидек врач қизга уйланяпман” — Шаҳзод Султонов“Онам хоҳлаганидек врач қизга уйланяпман” — Шаҳзод СултоновБугун, 16:15Миржалол Нематовдан “Анор” — янги тарона тақдим этилди (видео)Миржалол Нематовдан “Анор” — янги тарона тақдим этилди (видео)Бугун, 16:07Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)Бугун, 15:48Райҳоннинг Крейг Дэвид концертидаги иштироки муҳокамалар марказида (видео)Райҳоннинг Крейг Дэвид концертидаги иштироки муҳокамалар марказида (видео)Бугун, 15:34Жаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйдиЖаҳонгир Отажоновнинг Ню-Ёркда суратга олинган янги тарона парчаси мухлисларни қизиқтириб қўйдиБугун, 12:17Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)Мавлуда ва Гули Асалхўжаевалардан янги дуэт — “Қариндошларим” тақдим этилди (аудио)Бугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди