Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)
Хонанда Афруза яқин кунларда тақдим етилиши кутилаётган "Тополмайсиз" номли янги таронаси устидаги ишларни якунлаётганини маълум қилди. У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу қўшиқдан қисқа парча жойлаб, мухлисларини унинг матни ва оҳанги билан таништирди. Еълон қилинган лавҳа кузатувчиларга манзур келиб, тарона ҳақида ижобий фикрлар билдирилди ва унинг тўлиқ шакли интиқлик билан кутилмоқда.
Афруза яқин кунларда янги қўшиқ тақдим этишини билдирди. Хонанда ижтимоий тармоқда "Тополмайсиз" деб номланган таронаси устида иш якунланаётганини маълум қилди.
У янги қўшиқдан қисқа парча жойлаб, унинг оҳанги ва матни билан мухлисларини таништирди. Лавҳа эълон қилингач, кузатувчилар тарона ҳақида ўз фикрларини ёзиб қолдиришди.
Изоҳларда мухлислар "Тополмайсиз" қўшиғининг тўлиқ шаклини интиқлик билан кутаётганини билдирмоқда. Қисқа парчанинг ўзиёқ кўпчиликка маъқул келгани ва таронага қизиқиш уйғотгани кўринади.
Шу билан бирга, қўшиқнинг расмий премьера куни ҳали белгиланмаган. Хонанда ҳозирча фақат унинг тез орада тақдим этилишини айтган.
…