Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!

·0·Маданият
Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!

Лондонда "Ўргимчак одам: Янги кун" фильмининг премьераси бўлиб ўтди. Маросимда бош рол ижрочилари Том Ҳолланд ва Зендая бирга қатнашди. Турмуш қурган актёрлар тез орада Кристофер Ноланнинг "Одиссея" лойиҳасида ҳам биргаликда намоён бўлади.

Зендая турмуш ўртоғи билан бир майдончада ишлаш жараёни ҳақида сўзлаб, бу ҳолат унга ноқулайлик туғдирмаслигини айтди. Унинг фикрича, Том Ҳолланд нафақат турмуш ўртоғи, балки энг яқин дўсти ҳам экани сабаб ишлаш осон кечади.

Фильмда Ҳолланд Питер Паркер образига қайтган, Зендая эса Эм-Жей ролини ижро этган. Актриса премьера учун ўргимчак тўри услубида безатилган либос танлади. У экрандаги лойиҳа мавзусини ташқи кўриниши орқали ҳам кўрсатишни хуш кўришини таъкидлади.

Том Ҳолланд Ўргимчак одамни 2016 йилдан бери ўйнаб келаётганини эслади. У янги фильм мазкур образдаги охирги иши бўлиши мумкинлиги ҳақидаги саволни очиқ қолдирди.

Шу билан бирга, актёр кейинчалик ҳам "Марвел" киномакондаги бошқа қаҳрамонлар билан боғлиқ фильмларда иштирок этишга қизиқиш билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаЖеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаБугун, 17:56Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Бугун, 17:46“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкин“Уйда ёлғиз” фильми яна катта экранларга қайтиши мумкинБугун, 17:08Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Зебо Раҳимова: “Аслида исмим Муниса бўлиши керак эди” (видео)Бугун, 16:57«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этди«Drive» фильми учун машҳур «Nightcall» қўшиғини яратган мусиқачи вафот этдиБугун, 16:19Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Хонанда Али Отажонов 39 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида