Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!
Лондонда "Ўргимчак одам: Янги кун" фильмининг премьераси бўлиб ўтди. Маросимда бош рол ижрочилари Том Ҳолланд ва Зендая бирга қатнашди. Турмуш қурган актёрлар тез орада Кристофер Ноланнинг "Одиссея" лойиҳасида ҳам биргаликда намоён бўлади.
Зендая турмуш ўртоғи билан бир майдончада ишлаш жараёни ҳақида сўзлаб, бу ҳолат унга ноқулайлик туғдирмаслигини айтди. Унинг фикрича, Том Ҳолланд нафақат турмуш ўртоғи, балки энг яқин дўсти ҳам экани сабаб ишлаш осон кечади.
Фильмда Ҳолланд Питер Паркер образига қайтган, Зендая эса Эм-Жей ролини ижро этган. Актриса премьера учун ўргимчак тўри услубида безатилган либос танлади. У экрандаги лойиҳа мавзусини ташқи кўриниши орқали ҳам кўрсатишни хуш кўришини таъкидлади.
Том Ҳолланд Ўргимчак одамни 2016 йилдан бери ўйнаб келаётганини эслади. У янги фильм мазкур образдаги охирги иши бўлиши мумкинлиги ҳақидаги саволни очиқ қолдирди.
Шу билан бирга, актёр кейинчалик ҳам "Марвел" киномакондаги бошқа қаҳрамонлар билан боғлиқ фильмларда иштирок этишга қизиқиш билдирган.
…