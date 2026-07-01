Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

·0·Маданият
Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

Фото: Телеграм / SShMirziyoyeva

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Париждаги машҳур Версал саройида бўлиб, Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри ижросидаги «Тамерлано» операсини томоша қилди.

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу маданий воқеа ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, санъат халқларни бирлаштиришда муҳим куч эканини таъкидлади.

«Тамерлано» Парижни ҳам забт этди

Саида Мирзиёеванинг қайд этишича, Жорж Фридрих Генделнинг машҳур «Тамерлано» операси Дубай, Вена ва Санкт-Петербургдаги намойишлардан кейин Париж саҳнасида ҳам ижро этилди.

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

«Дубай, Вена ва Санкт-Петербургдан сўнг Жорж Фридрих Генделнинг “Тамерлано” операси Парижни забт этди», — деб ёзди у.

Ўзбек мусиқачилари нуфузли саҳнада

Опера Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри томонидан Европанинг энг машҳур маданий масканларидан бири — Версал саройининг Қироллик операсида тақдим этилди.

Бу саҳнада ўзбекистонлик мусиқачиларнинг чиқиш қилиши миллий санъат ва маданият учун муҳим воқеа бўлди.

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

Жонли ижро алоҳида таассурот қолдирди

Саида Мирзиёева иқтидорли мусиқачиларнинг жонли ижросидан катта завқ олганини таъкидлади.

«Иқтидорли мусиқачиларимизнинг жонли наволаридан баҳраманд бўлар эканман, маданий дипломатия турли халқларни бирлаштиришга қодир эканига яна бир бор ишонч ҳосил қилдим», — деди у.

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

Маданий дипломатиянинг ёрқин намунаси

«Тамерлано» операсининг Версал саройида ижро этилиши Ўзбекистон санъатининг халқаро майдондаги нуфузини яна бир бор намоён қилди.

Бундай маданий лойиҳалар турли мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш, халқларнинг тарихи ва санъатини яқиндан танитишда муҳим аҳамият касб этади.

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)

Сизнингча, ўзбек санъаткорларининг нуфузли жаҳон саҳналаридаги чиқишлари мамлакатимиз маданий нуфузини оширадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этдиХоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этдиКеча, 16:02 Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео) Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)Кеча, 14:15Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиКеча, 13:33Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиКеча, 13:26Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:15Майкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиМайкл Жексон ҳақидаги фильм тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...