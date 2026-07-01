Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)
Фото: Телеграм / SShMirziyoyeva
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Париждаги машҳур Версал саройида бўлиб, Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри ижросидаги «Тамерлано» операсини томоша қилди.
У ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ушбу маданий воқеа ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашиб, санъат халқларни бирлаштиришда муҳим куч эканини таъкидлади.
«Тамерлано» Парижни ҳам забт этди
Саида Мирзиёеванинг қайд этишича, Жорж Фридрих Генделнинг машҳур «Тамерлано» операси Дубай, Вена ва Санкт-Петербургдаги намойишлардан кейин Париж саҳнасида ҳам ижро этилди.
«Дубай, Вена ва Санкт-Петербургдан сўнг Жорж Фридрих Генделнинг “Тамерлано” операси Парижни забт этди», — деб ёзди у.
Ўзбек мусиқачилари нуфузли саҳнада
Опера Ўзбекистон Миллий симфоник оркестри томонидан Европанинг энг машҳур маданий масканларидан бири — Версал саройининг Қироллик операсида тақдим этилди.
Бу саҳнада ўзбекистонлик мусиқачиларнинг чиқиш қилиши миллий санъат ва маданият учун муҳим воқеа бўлди.
Жонли ижро алоҳида таассурот қолдирди
Саида Мирзиёева иқтидорли мусиқачиларнинг жонли ижросидан катта завқ олганини таъкидлади.
«Иқтидорли мусиқачиларимизнинг жонли наволаридан баҳраманд бўлар эканман, маданий дипломатия турли халқларни бирлаштиришга қодир эканига яна бир бор ишонч ҳосил қилдим», — деди у.
Маданий дипломатиянинг ёрқин намунаси
«Тамерлано» операсининг Версал саройида ижро этилиши Ўзбекистон санъатининг халқаро майдондаги нуфузини яна бир бор намоён қилди.
Бундай маданий лойиҳалар турли мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш, халқларнинг тарихи ва санъатини яқиндан танитишда муҳим аҳамият касб этади.
Сизнингча, ўзбек санъаткорларининг нуфузли жаҳон саҳналаридаги чиқишлари мамлакатимиз маданий нуфузини оширадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…