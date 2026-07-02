Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?

“Global Passport Index” халқаро рейтингининг навбатдаги натижалари эълон қилинди. Унга кўра, Ўзбекистон паспорти дунё рейтингида 123-ўриндан жой олди.

Рейтинг муаллифлари таъкидлашича, Ўзбекистон фуқаролари Хитой, БАА, Беларус, Арманистон, Озарбайжон, Андорра, Антигуа ва Барбуда ҳамда Барбадос каби қатор давлатларга визасиз ёки чегарада виза расмийлаштириш орқали кириш имконига эга. Бироқ АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония ва яна 90 дан ортиқ мамлакатга сафар қилиш учун олдиндан виза олиш талаб этилади.

Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистон 107-ўрин билан энг юқори натижани қайд этди. Ундан кейин Қирғизистон (127-ўрин), Тожикистон (140-ўрин) ва Туркманистон (144-ўрин) жойлашган. Афғонистон эса 197-ўрин билан рейтингнинг энг қуйи поғонасидан ўрин олди.

Шунингдек, индексда Ўзбекистон мобиллик бўйича 129-ўрин, инвестициявий жозибадорлик бўйича 89-ўрин, ҳаёт сифати кўрсаткичи бўйича эса 119-ўринда қайд этилди.

Жаҳон рейтингида эса Швеция етакчиликни қўлга киритган. Кучли учликдан Швейцария ва Финляндия ўрин олган бўлса, кейинги поғоналарда Германия, Нидерландия ҳамда Дания жойлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Бугун, 12:54Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиЎзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиКеча, 15:07Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Кеча, 13:22Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??Кеча, 03:48Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30.06, 22:12Шавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирдиШавкат Мирзиёев ота-оналарни фарзанд тарбиясида огоҳликка чақирди30.06, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди