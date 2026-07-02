Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатилади
Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти смартфонлар бозорида шахсий маълумотлар дахлсизлигини янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда. Компания ўзининг навбатдаги флагманлари — Galaxy S27 туркумидаги барча қурилмаларни ноёб Привакй Дисплай технологияси билан жиҳозлаши кутилмоқда. Бу нафақат фойдаланувчи тажрибасини яхшилайди, балки смартфон экранидаги маълумотларни бегона кўзлардан ҳимоя қилишда аппарат даражасидаги ечимга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТеEлек нашрининг саноатдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, Samsung ушбу функцияни бутун линия учун стандартга айлантиришни мақсад қилган. Дастлаб фақат Galaxy S26 Ultra моделида дебют қилган ушбу технология, эндиликда Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделларининг барчасида пайдо бўлади. Бу эса компаниянинг премиум функцияларни оммалаштириш стратегиясидан далолат беради.
Флех Магик Pixel: Технологиянинг ишлаш принципиПривакй Дисплай технологияси оддий ҳимоя плёнкаларидан тубдан фарқ қилади. У Samsung Дисплай бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган Флех Магик Pixel OLED технологиясига асосланган. Ушбу ечим экран структурасининг ўзига интеграция қилинган бўлиб, ёруғликнинг тарқалиш бурчагини чеклаш имконини беради. Натижада, экран қаршисида турган фойдаланувчи тасвирни тиниқ кўради, ён томондан қараган кишилар учун эса дисплей қоронғу ёки мутлақо ўқиб бўлмайдиган ҳолатга келади.
Ушбу инновация айниқса жамоат транспортида, навбатларда ёки одам гавжум жойларда смартфондан фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Фойдаланувчи ўз ёзишмалари, банк иловалари ёки шахсий фотосуратларини бегоналардан яшириш учун қўшимча аксессуарлар сотиб олишига ҳожат қолмайди. Samsung бу орқали ўз қурилмаларининг хавфсизлик даражасини аппарат даражасида мустаҳкамламоқда.
Рақобатчиларнинг жавоби ва бозор тенденциясиSamsung компаниясининг бу қадами смартфон бозоридаги бошқа етакчи брендларни ҳам ҳаракатга келтирди. Маълумотларга кўра, Хитойнинг Huawei компанияси ҳам ўзининг келгуси букламафонлари учун шунга ўхшаш аппарат ҳимоясини тайёрламоқда. Xiaomi эса ҳозирча ушбу технологияни ўз қурилмаларига жорий этиш имкониятларини ўрганиш босқичида турибди.
Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари доимий равишда юқори талабга эга эканлигини ҳисобга олсак, Galaxy S27 сериясидаги ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, шахсий маълумотлар хавфсизлиги глобал миқёсда долзарб бўлиб бораётган бир пайтда, бундай технологик ечимлар флагман қурилмалар учун асосий танлов мезонига айланиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Samsung шунчаки дастурий янгиланишлар билан чекланиб қолмасдан, дисплей технологиясининг ўзини ўзгартириш орқали рақобатда устунликка эришмоқчи. Агар режа амалга ошса, Galaxy S27 серияси бозордаги энг махфий ва хавфсиз экранли смартфонлар оиласига айланади.
…