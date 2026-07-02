Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатилади

·0·Техно
Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатилади

Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти смартфонлар бозорида шахсий маълумотлар дахлсизлигини янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда. Компания ўзининг навбатдаги флагманлари — Galaxy S27 туркумидаги барча қурилмаларни ноёб Привакй Дисплай технологияси билан жиҳозлаши кутилмоқда. Бу нафақат фойдаланувчи тажрибасини яхшилайди, балки смартфон экранидаги маълумотларни бегона кўзлардан ҳимоя қилишда аппарат даражасидаги ечимга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТеEлек нашрининг саноатдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, Samsung ушбу функцияни бутун линия учун стандартга айлантиришни мақсад қилган. Дастлаб фақат Galaxy S26 Ultra моделида дебют қилган ушбу технология, эндиликда Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделларининг барчасида пайдо бўлади. Бу эса компаниянинг премиум функцияларни оммалаштириш стратегиясидан далолат беради.

Флех Магик Pixel: Технологиянинг ишлаш принципи

Привакй Дисплай технологияси оддий ҳимоя плёнкаларидан тубдан фарқ қилади. У Samsung Дисплай бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган Флех Магик Pixel OLED технологиясига асосланган. Ушбу ечим экран структурасининг ўзига интеграция қилинган бўлиб, ёруғликнинг тарқалиш бурчагини чеклаш имконини беради. Натижада, экран қаршисида турган фойдаланувчи тасвирни тиниқ кўради, ён томондан қараган кишилар учун эса дисплей қоронғу ёки мутлақо ўқиб бўлмайдиган ҳолатга келади.

Ушбу инновация айниқса жамоат транспортида, навбатларда ёки одам гавжум жойларда смартфондан фойдаланувчилар учун жуда қўл келади. Фойдаланувчи ўз ёзишмалари, банк иловалари ёки шахсий фотосуратларини бегоналардан яшириш учун қўшимча аксессуарлар сотиб олишига ҳожат қолмайди. Samsung бу орқали ўз қурилмаларининг хавфсизлик даражасини аппарат даражасида мустаҳкамламоқда.

Рақобатчиларнинг жавоби ва бозор тенденцияси

Samsung компаниясининг бу қадами смартфон бозоридаги бошқа етакчи брендларни ҳам ҳаракатга келтирди. Маълумотларга кўра, Хитойнинг Huawei компанияси ҳам ўзининг келгуси букламафонлари учун шунга ўхшаш аппарат ҳимоясини тайёрламоқда. Xiaomi эса ҳозирча ушбу технологияни ўз қурилмаларига жорий этиш имкониятларини ўрганиш босқичида турибди.

Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари доимий равишда юқори талабга эга эканлигини ҳисобга олсак, Galaxy S27 сериясидаги ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, шахсий маълумотлар хавфсизлиги глобал миқёсда долзарб бўлиб бораётган бир пайтда, бундай технологик ечимлар флагман қурилмалар учун асосий танлов мезонига айланиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Samsung шунчаки дастурий янгиланишлар билан чекланиб қолмасдан, дисплей технологиясининг ўзини ўзгартириш орқали рақобатда устунликка эришмоқчи. Агар режа амалга ошса, Galaxy S27 серияси бозордаги энг махфий ва хавфсиз экранли смартфонлар оиласига айланади.

SamsungGalaxy S27Привакй ДисплайТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиTesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиБугун, 14:26Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиSamsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиБугун, 12:53Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди