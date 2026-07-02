Ургутдаги тўйда пул талашуви: Хуршид Расулов изоҳ берди
Самарқанд вилоятининг Ургут туманида бўлиб ўтган тўйлардан бирида юз берган ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеоларда хонанда Хуршид Расулов хизмат қилаётган пайтда унинг устидан пул сочилгани, ерга тушган пулларни эса болалар териб олаётгани акс этган.
Кадрларда пулларни йиғишга уринган болалар айрим шахслар томонидан қўпол тарзда четга сурилгани ҳам кўринади. Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда турли эътироз ва баҳсларни келтириб чиқарди. Кўплаб фойдаланувчилар болаларга нисбатан бундай муносабатни танқид қилди.
Вазият юзасидан хонанда Хуршид Расулов ҳам муносабат билдириб, видеода болаларни турткилаган ёки четга олган шахслар унинг жамоаси аъзолари эмаслигини таъкидлади.
Хонанданинг сўзларига кўра, ушбу шахслар тўй эгалари томонидан жалб қилинган бўлиб, улар тадбир давомида тартибни сақлаш билан шуғулланган. Шу сабабли содир бўлган ҳолатни унинг ижодий жамоаси фаолияти билан боғлаш нотўғри эканини қайд этди.
…