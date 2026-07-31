Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Халқимизга севимли қўшиқлари ва ўзига хос ижодий услуби билан танилган хонанда Али Отажонов яна бир қувончли янгиликни мухлисларига маълум қилди.
Санъаткор кеча, туғилган куни муносабати билан ўзига янги автомобил харид қилганини эълон қилди. Маълум бўлишича, хонанда Dongfeng 008 кроссоверини харид қилган.
Али Отажонов янги автомобили акс этган лавҳаларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида улашиб, мухлисларига ҳам ушбу қувончли янгиликни кўрсатди.
Хонанданинг янги хариди кузатувчилар эътиборидан четда қолмади. Изоҳларда мухлислар Али Отажоновни янги автомобили билан табриклаб, “Яхши кунларга миниб юринг”, “Муборак бўлсин” каби самимий тилакларини қолдиришди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…