Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)
Кеча Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг навбатдаги никоҳ тўйи Хоразмда бўлиб ўтди. Тўй маросимидан олинган турли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Видеолардан бирида ўзбек тўйларининг анъанавий маросимларидан бири — келин салом акс этган. Унда Шаҳло турмуш ўртоғи Вейселга салом берар экан, Вейсел эса келиннинг саломини қабул қилиб, ўзи ҳам салом қилгандек ҳаракат қилгани меҳмонлар эътиборини тортди.
Яна бир видеода эса келин-куёвнинг оналарга гул тақдим этиш анъанаси акс этган. Одатда ушбу анъанада келин-куёв бир-бирларининг оналарига гул бериб, уларга ҳурмат бажо келтиради.
Бироқ Вейсел Туркиядан бўлгани сабабли унинг онаси тўйга кела олмаган кўринади. Шу боис маросимда Вейсел фақат Шаҳлонинг онасига гул тақдим этган. Бу лаҳзалар хонанда Ботир Қодировнинг қўшиқлари остида янада таъсирли кўриниш олган.
Мазкур видеолар остида фойдаланувчилар турли фикрларни билдирмоқда. Айримлар келин-куёвнинг ўзбекона анъаналарни давом эттирганини илиқ кутиб олган бўлса, бошқалар “Куёвнинг онаси ҳам тўйда бўлганида янада чиройли бўларди”, дея изоҳ қолдирган.
…