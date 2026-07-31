Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)

·0·Маданият
Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)

Кеча Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг навбатдаги никоҳ тўйи Хоразмда бўлиб ўтди. Тўй маросимидан олинган турли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Видеолардан бирида ўзбек тўйларининг анъанавий маросимларидан бири — келин салом акс этган. Унда Шаҳло турмуш ўртоғи Вейселга салом берар экан, Вейсел эса келиннинг саломини қабул қилиб, ўзи ҳам салом қилгандек ҳаракат қилгани меҳмонлар эътиборини тортди.

Яна бир видеода эса келин-куёвнинг оналарга гул тақдим этиш анъанаси акс этган. Одатда ушбу анъанада келин-куёв бир-бирларининг оналарига гул бериб, уларга ҳурмат бажо келтиради.

Бироқ Вейсел Туркиядан бўлгани сабабли унинг онаси тўйга кела олмаган кўринади. Шу боис маросимда Вейсел фақат Шаҳлонинг онасига гул тақдим этган. Бу лаҳзалар хонанда Ботир Қодировнинг қўшиқлари остида янада таъсирли кўриниш олган.

Мазкур видеолар остида фойдаланувчилар турли фикрларни билдирмоқда. Айримлар келин-куёвнинг ўзбекона анъаналарни давом эттирганини илиқ кутиб олган бўлса, бошқалар “Куёвнинг онаси ҳам тўйда бўлганида янада чиройли бўларди”, дея изоҳ қолдирган.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерХоразмТуркияБотир Қодиров
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиБугун, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Бугун, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Бугун, 01:36Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Кеча, 18:22Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Кеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида