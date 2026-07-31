Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади
Чехия президенти Петр Павел Венгрия Гран-присига давлат раҳбари сифатида емас, балки расмий аккредитацияга ега профессионал фотограф сифатида ташриф буюрди. Шанба кунги мусобақада у ҳамкасби Жиржи Крженек билан бирга трасса бўйлаб юриб, пойганинг енг қизғин лаҳзаларини суратга олди. Петр Павел спорт фотографиясига узоқ йиллардан бери қизиқиб, бунгача MotoGP, Ворлд Супербике, NASКАР ва "Дакар" каби йирик мусобақаларда ҳам ишлаган.
Чехия президенти Петр Павел Венгрия Гран-присига давлат раҳбари сифатида эмас, фотограф сифатида ҳам ташриф буюрди. У автодромга профессионал фотоаппарат ҳамда ФИАнинг расмий аккредитацияси билан келган.
Шанба куни бўлиб ўтган пойга жараёнида Павел Формула-1 фотографи Жиржи Крженек билан бирга трасса бўйлаб юриб, мусобақанинг қизғин лаҳзаларини суратга олди.
Бу президентнинг автоспорт тадбирларини профессионал тарзда тасвирга олиши билан боғлиқ илк ташрифи эмас. У июн ойида Францияда ўтказилган пойгада ҳам махсус фотографик ускуналар ёрдамида ишлаган.
Петр Павел спорт фотографиясига узоқ йиллардан бери қизиқиб келади. У аввал MotoGP, World Superbike, NASCAR ва “Dakar” раллиси каби йирик мусобақаларни ҳам суратга олган.
…