Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади

·20·Дунё
Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади
Қисқача

Чехия президенти Петр Павел Венгрия Гран-присига давлат раҳбари сифатида емас, балки расмий аккредитацияга ега профессионал фотограф сифатида ташриф буюрди. Шанба кунги мусобақада у ҳамкасби Жиржи Крженек билан бирга трасса бўйлаб юриб, пойганинг енг қизғин лаҳзаларини суратга олди. Петр Павел спорт фотографиясига узоқ йиллардан бери қизиқиб, бунгача MotoGP, Ворлд Супербике, NASКАР ва "Дакар" каби йирик мусобақаларда ҳам ишлаган.

Чехия президенти Петр Павел Венгрия Гран-присига давлат раҳбари сифатида эмас, фотограф сифатида ҳам ташриф буюрди. У автодромга профессионал фотоаппарат ҳамда ФИАнинг расмий аккредитацияси билан келган.

Шанба куни бўлиб ўтган пойга жараёнида Павел Формула-1 фотографи Жиржи Крженек билан бирга трасса бўйлаб юриб, мусобақанинг қизғин лаҳзаларини суратга олди.

Бу президентнинг автоспорт тадбирларини профессионал тарзда тасвирга олиши билан боғлиқ илк ташрифи эмас. У июн ойида Францияда ўтказилган пойгада ҳам махсус фотографик ускуналар ёрдамида ишлаган.

Петр Павел спорт фотографиясига узоқ йиллардан бери қизиқиб келади. У аввал MotoGP, World Superbike, NASCAR ва “Dakar” раллиси каби йирик мусобақаларни ҳам суратга олган.

Петр ПавелФормула-1Халқаро автомобиль федерациясиМотоГПДакар раллиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиКеча, 23:15Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Рус актёрининг Путинга вирус мурожаати ва 2 соатдан кейинги кутилмаган «тавбаси»Кеча, 23:14Иссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиИссиқкўлда янги туризм магнити: президентлар илк халқаро голф клубини очдиКеча, 22:46UFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишUFC юлдузи рафиқасини машинада уриб кетишга уринди: айблов ва ҳибсга олишКеча, 20:48Сингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиСингапур метросида йўловчининг пауэрбанки ёниб кетдиКеча, 20:42Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларКеча, 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда