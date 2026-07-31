Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашди

·22·Техно
Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашди
Қисқача

Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларга еришиб, кутилганидан ҳам яхшироқ кўрсаткичларни қайд етди ва бунинг натижасида унинг аксиялари қимматлашди. Компаниянинг соф савдо ҳажми 20 фоизга ошгани ҳолда, айниқса AWS булутли хизматлари йўналиши асосий даромад манбаига айланиб, унинг даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 37 фоизга ошган ҳолда ушбу чоракда 42 миллиард долларни ташкил етди.

Жаҳон бозорида сунъий интеллект технологияларига бўлган қизиқиш юқори даражада сақланиб қолаётган бир пайтда, йирик технология компаниялари улкан молиявий ҳисоботларни тақдим этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Amazon ўзининг сўнгги молиявий даврда кутилганидан ҳам яхшироқ кўрсаткичларга эришди ва бу инвесторларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди. Компаниянинг соф савдо ҳажми 20 фоизга ошгани ҳолда, айниқса булутли хизматлар йўналиши асосий даромад манбаига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инфратузилма ва маълумотлар марказларига улкан инвестициялар

Бозордаги кўпчилик таҳлилчилар харажатларни қисқартиришни талаб қилаётганига қарамай, Amazon маълумотлар марказларини ривожлантириш суръатини пасайтиргани йўқ. Компания жорий йилнинг 30-июнига қадар якунланган молиявий йил давомида кўчмас мулк ва ускуналар, хусусан, график процессорлар, табиий газ турбиналари ҳамда ер участкаларини харид қилиш учун 173 миллиард доллар сарфлади. Таққослаш учун, ўтган йили бу кўрсаткич 107,65 миллиард долларни ташкил этган эди.

Шунингдек, Amazon 2026-йилги капитал харажатлар прогнозини 200 миллиард доллардан 220 миллиард долларгача оширди. Ушбу харажатларни қоплаш учун компания ҳатто ўзининг нақд пул захираларидан ҳам фойдаланишни бошлади. Чорак якунига кўра, компания ҳисобидаги нақд маблағ бир йил аввалгига нисбатан 7,6 миллиард долларга камайди ва бу жорий йилдаги илк манфий эркин пул оқими даврини қайд этди.

AWS булутли хизматларининг ўсиши ва сунъий интеллект стратегияси

Одатда бундай кескин харажатлар фонд бозорида салбий қабул қилиниши табиий эди, бироқ Amazon кучли даромад келтирувчи механизмга эгалиги сабабли инвесторларнинг ишончини сақлаб қолди. AWS булутли хизматларининг даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 37 фоизга ошиб, ушбу чоракда 42 миллиард долларни ташкил этди. Бу харажатларни тўлиқ қоплаш учун етарли бўлмаса-да, талаб таклиф билан бирга ўсиб бораётганини кўрсатади.

Маълумотлар марказини қуришдан тортиб унинг қувватини сотишгача бўлган йиллик даврни инобатга олганда, бу ҳолат инвесторларга хотиржамлик бағишлайди. Бундан ташқари, Amazon ўнинг сунъий интеллект йўналишидаги ҳаракатларини фақатгина йирик марказлар қуриш билан чеклаб қўймаяпти. Компания Траиниум TPU ҳамда Арм архитектурасига асосланган Гравитон процессорлари каби ўз чипларини ишлаб чиқишга ҳам узоқ муддатли сармоялар киритмоқда.

Бозордаги умумий тенденциялар ва инвесторларнинг ёндашуви

Компания раҳбарияти таъкидлаганидек, келгусида сунъий интеллект бизнеси асосий даромад келтирувчи йўналишлар каби юқори фойдалилик даражасига чиқади. Бозорда фақатгина Amazon эмас, балки Microsoft ва Google каби гигантлар ҳам кучли булутли даромадлар эвазига ўз акциялари қийматини оширишга эришди. Бироқ аниқ даромад манбаига эга бўлмаган ва улкан капитал харажатларини амалга ошираётган Meta каби компаниялар инвесторлар томонидан бироз эҳтиёткорлик билан қарши олинмоқда.

Ҳозирги вақтда фонд бозори иштирокчилари булутли хизмат кўрсатувчи провайдерларни сунъий интеллект экотизимидаги энг барқарор қисм сифатида баҳоламоқда. Шунга қарамай, сунъий интеллект лабораториялари ва стартаплари учун иқтисодий шароитлар ҳали ҳам саволлар туғдирмоқда, вақт ўтиши билан бу борадаги мувозанат янада аниқлашиб боради.

AmazonAWSСуний интеллектТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди