Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашди
Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларга еришиб, кутилганидан ҳам яхшироқ кўрсаткичларни қайд етди ва бунинг натижасида унинг аксиялари қимматлашди. Компаниянинг соф савдо ҳажми 20 фоизга ошгани ҳолда, айниқса AWS булутли хизматлари йўналиши асосий даромад манбаига айланиб, унинг даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 37 фоизга ошган ҳолда ушбу чоракда 42 миллиард долларни ташкил етди.
Жаҳон бозорида сунъий интеллект технологияларига бўлган қизиқиш юқори даражада сақланиб қолаётган бир пайтда, йирик технология компаниялари улкан молиявий ҳисоботларни тақдим этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Amazon ўзининг сўнгги молиявий даврда кутилганидан ҳам яхшироқ кўрсаткичларга эришди ва бу инвесторларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди. Компаниянинг соф савдо ҳажми 20 фоизга ошгани ҳолда, айниқса булутли хизматлар йўналиши асосий даромад манбаига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инфратузилма ва маълумотлар марказларига улкан инвестицияларБозордаги кўпчилик таҳлилчилар харажатларни қисқартиришни талаб қилаётганига қарамай, Amazon маълумотлар марказларини ривожлантириш суръатини пасайтиргани йўқ. Компания жорий йилнинг 30-июнига қадар якунланган молиявий йил давомида кўчмас мулк ва ускуналар, хусусан, график процессорлар, табиий газ турбиналари ҳамда ер участкаларини харид қилиш учун 173 миллиард доллар сарфлади. Таққослаш учун, ўтган йили бу кўрсаткич 107,65 миллиард долларни ташкил этган эди.
Шунингдек, Amazon 2026-йилги капитал харажатлар прогнозини 200 миллиард доллардан 220 миллиард долларгача оширди. Ушбу харажатларни қоплаш учун компания ҳатто ўзининг нақд пул захираларидан ҳам фойдаланишни бошлади. Чорак якунига кўра, компания ҳисобидаги нақд маблағ бир йил аввалгига нисбатан 7,6 миллиард долларга камайди ва бу жорий йилдаги илк манфий эркин пул оқими даврини қайд этди.
AWS булутли хизматларининг ўсиши ва сунъий интеллект стратегиясиОдатда бундай кескин харажатлар фонд бозорида салбий қабул қилиниши табиий эди, бироқ Amazon кучли даромад келтирувчи механизмга эгалиги сабабли инвесторларнинг ишончини сақлаб қолди. AWS булутли хизматларининг даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 37 фоизга ошиб, ушбу чоракда 42 миллиард долларни ташкил этди. Бу харажатларни тўлиқ қоплаш учун етарли бўлмаса-да, талаб таклиф билан бирга ўсиб бораётганини кўрсатади.
Маълумотлар марказини қуришдан тортиб унинг қувватини сотишгача бўлган йиллик даврни инобатга олганда, бу ҳолат инвесторларга хотиржамлик бағишлайди. Бундан ташқари, Amazon ўнинг сунъий интеллект йўналишидаги ҳаракатларини фақатгина йирик марказлар қуриш билан чеклаб қўймаяпти. Компания Траиниум TPU ҳамда Арм архитектурасига асосланган Гравитон процессорлари каби ўз чипларини ишлаб чиқишга ҳам узоқ муддатли сармоялар киритмоқда.
Бозордаги умумий тенденциялар ва инвесторларнинг ёндашувиКомпания раҳбарияти таъкидлаганидек, келгусида сунъий интеллект бизнеси асосий даромад келтирувчи йўналишлар каби юқори фойдалилик даражасига чиқади. Бозорда фақатгина Amazon эмас, балки Microsoft ва Google каби гигантлар ҳам кучли булутли даромадлар эвазига ўз акциялари қийматини оширишга эришди. Бироқ аниқ даромад манбаига эга бўлмаган ва улкан капитал харажатларини амалга ошираётган Meta каби компаниялар инвесторлар томонидан бироз эҳтиёткорлик билан қарши олинмоқда.
Ҳозирги вақтда фонд бозори иштирокчилари булутли хизмат кўрсатувчи провайдерларни сунъий интеллект экотизимидаги энг барқарор қисм сифатида баҳоламоқда. Шунга қарамай, сунъий интеллект лабораториялари ва стартаплари учун иқтисодий шароитлар ҳали ҳам саволлар туғдирмоқда, вақт ўтиши билан бу борадаги мувозанат янада аниқлашиб боради.
…