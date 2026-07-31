Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилди

·15·Техно
Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилди
Қисқача

Apple компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, хизматлар тармоғи бўйича обуначилар сони 1,5 миллиарддан ошганига қарамай, даромадлар Валл Стреет таҳлилчиларининг прогнозларидан паст келди. Молия директори Кеван Парехнинг таъкидлашича, ушбу йўналиш молиявий йилнинг учинчи чорагида 30,74 миллиард доллар даромад келтирган, ҳолокис мутахассислар 31,22 миллиард долларлик натижани кутишган еди.

Apple компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, бренд ўз хизматлари бўйича обуначилар сонини 1,5 миллиарддан оширган бўлса-да, мазкур тармоқ даромадлари Валл Стреэт таҳлилчиларининг прогнозларидан паст келди. App Store ва мобил ўйинлар бозоридаги секинлашув, шунингдек, бир қатор мамлакатлардаги ҳуқуқий ўзгаришлар компания учун рекорд даражадаги аппарат таъминоти савдоси фонида ягона камчиликка айланди. ixbt.com маълумотига таяниб айтганда, ушбу кўрсаткичлар фонида компания акциялари савдодан кейинги вақтда 4 фоиздан зиёдроққа тушиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple компаниясининг молия директори Кеван Парехнинг таъкидлашича, хизматлар кўрсатиш йўналиши молиявий йилнинг учинчи чорагида 30,74 миллиард доллар даромад келтирган. Ваҳоланки, бозордаги мутахассислар 31,22 миллиард долларлик натижани кутишган эди. Мазкур пасайишга бир нечта омиллар, жумладан, асосий даромад манбаи ҳисобланган App Store фаолиятидаги ўзгаришлар сабаб бўлган.

App Store ва мобил ўйинлар таъсири

Асосий муаммолардан бири сифатида мобил ўйинлар сегментидаги умумий секинлашув кўрсатиб ўтилди. Шунингдек, АҚШни ўз ичига олган айрим давлатларда App Store бизнес моделига киритилган ўзгаришлар ҳам даромадга ўз таъсирини ўтказди. Гап шундаки, суд қарорига кўра, дастурчиларга мижозлар тўловларини App Store доирасидан ташқарида ва Apple комиссиясини четлаб ўтган ҳолда амалга оширишга рухсат бериш талаб этилмоқда.

Гарчи компания ушбу ҳолат App Store даромадига қанчалик зарар етказганини аниқ рақамларда келтирмаган бўлса-да, масаланинг якуний ечими Олий суд муҳокамасида кўриб чиқилишини инвесторларга эслатиб ўтди. Шунга қарамай, App Store июн ойи чораги учун даромад бўйича янги рекорд ўрнатгани қайд этилди. Бу кўрсаткичга Apple Хариталар иловасига ҳам кенгайтирилган Apple Адс рекламалари орқали тушган маблағлар ҳам ўз ҳиссасини қўшди.

Валюта курслари ва келажакдаги режалар

Хизматлар даромадининг кутилганидан кам чиқишига фақатгина дўкон муаммолари эмас, балки бошқа омиллар ҳам сабаб бўлди. Уларнинг асосийси сифатида валюта курсларининг ўзгариши кўрсатилди. Бундан ташқари, ўтган чораклардаги F1 фильмининг прокатдаги муваффақияти келтирган улкан даромадлар билан таққослаганда ҳам фарқ сезилгани таъкидланди.

Барча қийинчиликлар ва валюта курсларидаги тўсиқларга қарамамай, Apple раҳбарияти келгусида ушбу бизнес сегментини ривожлантириш имкониятларига юқори баҳо бермоқда. Компания ривожланган бозорларда барча даврлардаги, ривожланаётган бозорларда эса июн ойи чорагининг мутлақ даромад рекордини қайд этганини маълум қилди. Хизматлар сегменти кўриб чиқиладиган бозорларнинг мутлақ кўпчилигида икки хонали ўсиш суръатини намойиш этди.

“Хизматларимиз тобора кўпроқ мижозларни жалб қилмоқда ва биз пуллик обуначилар сони бўйича бир ярим миллиардлик маррадан ошдик,” дея қайд этди Кеван Парех. Шунингдек, ҳисобот даврида ривожланаётган бозорларда транзакция амалга оширувчи ҳамда пуллик аккаунтлар иккаласи ҳам икки хонали ўсиш кўрсаткичлари билан янги тарихий чўққиларга эришгани эълон қилинди.

AppleApp StoreТехнологияБизнесМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиЛеополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотдиБугун, 04:23Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди