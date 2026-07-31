Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилди
Apple компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, хизматлар тармоғи бўйича обуначилар сони 1,5 миллиарддан ошганига қарамай, даромадлар Валл Стреет таҳлилчиларининг прогнозларидан паст келди. Молия директори Кеван Парехнинг таъкидлашича, ушбу йўналиш молиявий йилнинг учинчи чорагида 30,74 миллиард доллар даромад келтирган, ҳолокис мутахассислар 31,22 миллиард долларлик натижани кутишган еди.
Apple компаниясининг молиявий ҳисоботига кўра, бренд ўз хизматлари бўйича обуначилар сонини 1,5 миллиарддан оширган бўлса-да, мазкур тармоқ даромадлари Валл Стреэт таҳлилчиларининг прогнозларидан паст келди. App Store ва мобил ўйинлар бозоридаги секинлашув, шунингдек, бир қатор мамлакатлардаги ҳуқуқий ўзгаришлар компания учун рекорд даражадаги аппарат таъминоти савдоси фонида ягона камчиликка айланди. ixbt.com маълумотига таяниб айтганда, ушбу кўрсаткичлар фонида компания акциялари савдодан кейинги вақтда 4 фоиздан зиёдроққа тушиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Apple компаниясининг молия директори Кеван Парехнинг таъкидлашича, хизматлар кўрсатиш йўналиши молиявий йилнинг учинчи чорагида 30,74 миллиард доллар даромад келтирган. Ваҳоланки, бозордаги мутахассислар 31,22 миллиард долларлик натижани кутишган эди. Мазкур пасайишга бир нечта омиллар, жумладан, асосий даромад манбаи ҳисобланган App Store фаолиятидаги ўзгаришлар сабаб бўлган.
App Store ва мобил ўйинлар таъсириАсосий муаммолардан бири сифатида мобил ўйинлар сегментидаги умумий секинлашув кўрсатиб ўтилди. Шунингдек, АҚШни ўз ичига олган айрим давлатларда App Store бизнес моделига киритилган ўзгаришлар ҳам даромадга ўз таъсирини ўтказди. Гап шундаки, суд қарорига кўра, дастурчиларга мижозлар тўловларини App Store доирасидан ташқарида ва Apple комиссиясини четлаб ўтган ҳолда амалга оширишга рухсат бериш талаб этилмоқда.
Гарчи компания ушбу ҳолат App Store даромадига қанчалик зарар етказганини аниқ рақамларда келтирмаган бўлса-да, масаланинг якуний ечими Олий суд муҳокамасида кўриб чиқилишини инвесторларга эслатиб ўтди. Шунга қарамай, App Store июн ойи чораги учун даромад бўйича янги рекорд ўрнатгани қайд этилди. Бу кўрсаткичга Apple Хариталар иловасига ҳам кенгайтирилган Apple Адс рекламалари орқали тушган маблағлар ҳам ўз ҳиссасини қўшди.
Валюта курслари ва келажакдаги режаларХизматлар даромадининг кутилганидан кам чиқишига фақатгина дўкон муаммолари эмас, балки бошқа омиллар ҳам сабаб бўлди. Уларнинг асосийси сифатида валюта курсларининг ўзгариши кўрсатилди. Бундан ташқари, ўтган чораклардаги F1 фильмининг прокатдаги муваффақияти келтирган улкан даромадлар билан таққослаганда ҳам фарқ сезилгани таъкидланди.
Барча қийинчиликлар ва валюта курсларидаги тўсиқларга қарамамай, Apple раҳбарияти келгусида ушбу бизнес сегментини ривожлантириш имкониятларига юқори баҳо бермоқда. Компания ривожланган бозорларда барча даврлардаги, ривожланаётган бозорларда эса июн ойи чорагининг мутлақ даромад рекордини қайд этганини маълум қилди. Хизматлар сегменти кўриб чиқиладиган бозорларнинг мутлақ кўпчилигида икки хонали ўсиш суръатини намойиш этди.
“Хизматларимиз тобора кўпроқ мижозларни жалб қилмоқда ва биз пуллик обуначилар сони бўйича бир ярим миллиардлик маррадан ошдик,” дея қайд этди Кеван Парех. Шунингдек, ҳисобот даврида ривожланаётган бозорларда транзакция амалга оширувчи ҳамда пуллик аккаунтлар иккаласи ҳам икки хонали ўсиш кўрсаткичлари билан янги тарихий чўққиларга эришгани эълон қилинди.
…