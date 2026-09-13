Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этилади

·29·Техно
Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Magic9 серияли смартфонлари Android тизимида илк бор квадрат матрицали 55 мегапикселли Агиле Эе фронтал камераси билан тақдим этилади, бу эса сурат ва видеоларни қўшимча қирқишларсиз олиш имконини беради.
  • Ушбу технология фақат Honor Magic9 ва Honor Magic9 Pro Max моделларида бўлади.
  • Орқа панелда эса ARRI компанияси билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли ARRI сенсорли учлик камера модули ва 500 мм фокус масофали телеконвертер жой олган.

Honor компанияси янги авлод флагман қурилмалари туркумига кирувчи Magic9 серияли смартфонларнинг илк техник хусусиятларини расман маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёритишича, мазкур туркумдаги қурилмалар мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлиб, айниқса камера имкониятлари бўйича бозорда кескин рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Янги смартфонлар қаторига инновацион ечимлар ҳамда профессионал кино саноати стандартлари жорий этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тақдимотига кўра, янгиликларнинг энг диққатга сазовор жиҳати бу — Android операцион тизимида ишлайдиган смартфонлар орасида илк бор қўлланилаётган квадрат матрицали фронтал камерадир. Агиле Эе деб номланган ушбу 55 мегапикселли олд камера қурилманинг ўзига хос хусусиятига айланади. Квадрат форматдаги сенсор фойдаланувчиларга сурат ва видеоларни ҳам вертикал, ҳам гормонатал ҳолатда қўшимча қирқишларсиз олиш имконини бериб, кадр танлашда эркинлик тақдим этади.

Квадрат сенсор ва камера имкониятлари

Бироқ, таъкидлаш жоизки, мазкум илғор Агиле Эе фронтал камераси сериядаги барча моделларда ҳам мавжуд бўлмайди. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, мазкур технология фақатгина Honor Magic9 ҳамда илғор Honor Magic9 Pro Max моделларидагина қўллаб-қувватланади. Бу эса харидорларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда мос қурилмани танлаш имконини беради.

Асосий эътибор эса, шубҳасиз, орқа панелда жойлашган профессионал даражадаги асосий камерага қаратилган. Honor муҳандислари ушбу қурилмаларни яратишда машҳур ARRI компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилишган. Натижада смартфонлар иккита 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги ARRI сенсорларини ўз ичига олган учлик камера модули ҳамда бренд тарихида илк бор жорий этилган 500 мм фокус масофасига эга телеконвертерни қабул қилиб олди.

Кинематографик дизайн ва режимлар

Қаторнинг энг юқори флагмани бўлган Honor Magic9 Pro Max ўзининг янгиланган қирралари ва орқа панели билан ажралиб турувчи ўзгача дизайнга эга бўлди. Орқа камеранинг ташқи кўриниши тарихдаги илк ҳақиқий кинематографик камера ҳисобланган ARRI ФЛEХ 35 қурилмасидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, бу телефонларга ўзгача эстетик кўриниш беради.

Шунингдек, янги серия махсус ARRI Синема Моде режими билан таъминланган. Ушбу режим оддий фойдаланувчилар ва ижодкорларга смартфонни ўзига хос чўнтак кинокамерасига айлантириш ва профессионал даражадаги кинематографик тасвирларни ёзиб олиш имконини беради. Мазкур технологик ечимлар мобил видеография ихлосмандлари учун янги имкониятлар эшигини очади.

Honor Magic9AndroidСмартфонКамераТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!