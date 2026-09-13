Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Magic9 серияли смартфонлари Android тизимида илк бор квадрат матрицали 55 мегапикселли Агиле Эе фронтал камераси билан тақдим этилади, бу эса сурат ва видеоларни қўшимча қирқишларсиз олиш имконини беради.
- Ушбу технология фақат Honor Magic9 ва Honor Magic9 Pro Max моделларида бўлади.
- Орқа панелда эса ARRI компанияси билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли ARRI сенсорли учлик камера модули ва 500 мм фокус масофали телеконвертер жой олган.
Honor компанияси янги авлод флагман қурилмалари туркумига кирувчи Magic9 серияли смартфонларнинг илк техник хусусиятларини расман маълум қилди. Ixbt.com нашрининг ёритишича, мазкур туркумдаги қурилмалар мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлиб, айниқса камера имкониятлари бўйича бозорда кескин рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Янги смартфонлар қаторига инновацион ечимлар ҳамда профессионал кино саноати стандартлари жорий этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тақдимотига кўра, янгиликларнинг энг диққатга сазовор жиҳати бу — Android операцион тизимида ишлайдиган смартфонлар орасида илк бор қўлланилаётган квадрат матрицали фронтал камерадир. Агиле Эе деб номланган ушбу 55 мегапикселли олд камера қурилманинг ўзига хос хусусиятига айланади. Квадрат форматдаги сенсор фойдаланувчиларга сурат ва видеоларни ҳам вертикал, ҳам гормонатал ҳолатда қўшимча қирқишларсиз олиш имконини бериб, кадр танлашда эркинлик тақдим этади.
Квадрат сенсор ва камера имкониятлариБироқ, таъкидлаш жоизки, мазкум илғор Агиле Эе фронтал камераси сериядаги барча моделларда ҳам мавжуд бўлмайди. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, мазкур технология фақатгина Honor Magic9 ҳамда илғор Honor Magic9 Pro Max моделларидагина қўллаб-қувватланади. Бу эса харидорларга ўз эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда мос қурилмани танлаш имконини беради.
Асосий эътибор эса, шубҳасиз, орқа панелда жойлашган профессионал даражадаги асосий камерага қаратилган. Honor муҳандислари ушбу қурилмаларни яратишда машҳур ARRI компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилишган. Натижада смартфонлар иккита 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги ARRI сенсорларини ўз ичига олган учлик камера модули ҳамда бренд тарихида илк бор жорий этилган 500 мм фокус масофасига эга телеконвертерни қабул қилиб олди.
Кинематографик дизайн ва режимларҚаторнинг энг юқори флагмани бўлган Honor Magic9 Pro Max ўзининг янгиланган қирралари ва орқа панели билан ажралиб турувчи ўзгача дизайнга эга бўлди. Орқа камеранинг ташқи кўриниши тарихдаги илк ҳақиқий кинематографик камера ҳисобланган ARRI ФЛEХ 35 қурилмасидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, бу телефонларга ўзгача эстетик кўриниш беради.
Шунингдек, янги серия махсус ARRI Синема Моде режими билан таъминланган. Ушбу режим оддий фойдаланувчилар ва ижодкорларга смартфонни ўзига хос чўнтак кинокамерасига айлантириш ва профессионал даражадаги кинематографик тасвирларни ёзиб олиш имконини беради. Мазкур технологик ечимлар мобил видеография ихлосмандлари учун янги имкониятлар эшигини очади.
Изоҳлар 0
…