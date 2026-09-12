Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)

·4·Маданият
Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)

Актриса Наргиза Салмонова “Менинг ошхонам” дастурида келинлик даври ҳақида гапириб, қайнонаси дастлаб уни ошхонага яқинлаштирмаганини эслади.

“Бошида келин бўлиб Туркияга борганимда, ошхонани умуман менга бермадилар. Қайнонамга бир йил ялиндим. Сизга бу жуда яхши ҳолатдек туюлиши мумкин. Балки кўпчиликнинг орзуси ҳам шудир. Лекин мен бу ҳолатдан бироз хафа бўлганман.

'Эй Худо, келиб қолмасинлар, улгуриб қолай', деб идишларни ювиб олардим. Меҳмонга бориб, улар келгунича тез-тез овқатлар пишириб қуярдим. Чунки ўзимни исботлашни хоҳлардим. Лекин қайнонам мени умуман ошхонага яқинлаштирмасди”, — деди актриса.

Er-xotinning to‘y va Registon maydoni fonidagi ikki xil ko‘rinishdagi surati.

Наргиза Салмонованинг сўзларига кўра, қайнонаси унга бу қарорини бошқача тушунтирган.

“Кейин қайнонам: 'Сиз қизим, ўзингизнинг устингизда ишланг, Туркияга мослашинг, бизнинг одатларимизни яхшилаб ўрганинг. Овқат қилиш қочиб кетмайди. Ҳозирча менинг қувватим бор. Балки вақт келиб, қувватим кетганда сиз менга пишириб берарсиз', деганлар.

Лекин барибир хафа бўлганман. 'Менга чиройли қилиб тушунтиряптиларми ёки менга ишонмаяптиларми?' деб ўйлаганман. Кейинчалик эса ўзимни исботладим. Худога шукр, ҳозир меҳмонлар келса, бемалол ошхонани менга топширадилар”, — дея актриса келинлик даврини эслади.

Наргиза СалмоноваМенинг ошхонамҚайнонаТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиБугун, 12:16"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтардиБугун, 00:26Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Кеча, 20:26Деклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиДеклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиКеча, 17:49«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...Кеча, 11:26«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...Кеча, 11:03
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)