Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)

·39·Техно
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда яратилган бионик робот-балиқ табиий балиқ ҳаракатини тақлид қилиб, сув ости муҳитини кузатиш ва мураккаб вазифаларни бажариш имкониятларини ўрганиш учун мўлжалланган.
  • Ушбу роботлар анъанавий винтли тизимлардан фарқли ўлароқ, табиатнинг миллионлаб йиллик «муҳандислик ечими»дан нусха олиб, сувда янада мослашувчан ва манёврчан ҳаракатланади.

Сув остида ҳаракатланаётган балиққа қараб, унинг тирик мавжудот эмаслигини англаш тобора қийинлашмоқда. Хитойда намойиш этилган янги бионик робот-балиқ табиий балиқ ҳаракатини тақлид қилиши билан эътиборни тортди.

Энг қизиғи, бу технология оддий робот ўйинчоғи эмас. Мутахассислар бундай қурилмаларни келажакда сув ости муҳитини кузатиш, текшириш ва инсон учун мураккаб бўлган вазифаларни бажаришда қўллаш имкониятларини ўрганмоқда.

Нега робот оддий аппаратлардан фарқ қилади?

Анъанавий сув ости роботларининг аксарияти винтли ҳаракатлантириш тизимларидан фойдаланади. Бионик робот-балиқ эса табиатнинг миллионлаб йиллик «муҳандислик ечими»дан нусха олади — у балиқнинг танаси ва сузгичлари ҳаракатини тақлид қилади.

Бундай ёндашув роботга сувда юмшоқроқ, мослашувчан ва манёврчан ҳаракат қилиш имконини беради.

Илмий тадқиқотларда ҳам балиқсимон ҳаракатланиш тизимлари анъанавий винтли ҳаракатлантиришга нисбатан юқори манёврчанлик ва самарадорликка эга бўлиши мумкинлиги қайд этилмоқда.

Сунъий интеллект роботга қандай «ёрдам беради»?

Бу технологиянинг энг муҳим жиҳатларидан бири — ҳаракатни фақат олдиндан берилган буйруқлар асосида эмас, балки муҳитга мослаштириш имконияти.

Замонавий робот-балиқларда сенсорлар, бошқарув алгоритмлари ва машинали ўрганиш усуллари бирлаштирилмоқда. Масалан, Хитойлик олимлар ишлаб чиққан юмшоқ робот-балиқ атроф-муҳитдаги ўзгаришларни сезиб, сузиш режимини мослаштиришга қодир тизим билан жиҳозланган.

Шу сабабли келажакда бундай роботлар сув остидаги тўсиқларни аниқлаш, йўналишни ўзгартириш ва мураккаб муҳитда ҳаракатланиш каби вазифаларни янада мустақил бажариши мумкин.

«Тирик балиқ»дек кўриниши — шунчаки дизайн эмас

Роботнинг ҳақиқий балиққа ўхшатилиши фақат ташқи кўриниш учун қилинмаган.

Табиий балиқ танасининг шакли, дум ҳаракати ва сузгичларидан фойдаланиш сувда ҳаракатланишнинг самарали усулларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун муҳандислар табиатдаги ушбу механизмларни робототехникага кўчиришга ҳаракат қилмоқда.

Айрим янги авлод робот-балиқлар ҳатто тор ва мураккаб сув ости ҳудудларида ҳаракатланиш учун махсус мослаштирилмоқда.

Келажакда улар қаерда ишлаши мумкин?

Бундай технологияларнинг энг реал қўлланиш соҳаларидан бири — сув ости инспекцияси ва мониторинг.

Хитойда 2026 йилги Роботлар конференциясида намойиш этилган бионик робот-балиқлардан бири сув остидаги объектларни текшириш ва хавфли шароитларда инсон меҳнатини қисқартириш мақсадида ишлаб чиқилгани маълум қилинган. Унда тўсиқларни аниқлаш имконини берувчи сенсор тизими ҳам мавжуд.

Бундай аппаратлар келажакда:

  • сув ости иншоотларини текшириш;

  • қувур ва коммуникацияларни кузатиш;

  • илмий тадқиқотлар олиб бориш;

  • сув муҳитини мониторинг қилиш;

  • инсон учун ноқулай бўлган жойларда маълумот тўплаш

каби вазифаларда қўлланиши мумкин.

Энг қизиқ жиҳат — роботлар тобора «тирик» ҳаракат қилмоқда

Робототехникада янги тенденция шундан иборатки, муҳандислар фақат металл қурилмалар яратиш билан чекланмаяпти. Улар табиатдаги энг самарали ҳаракат механизмларини ўрганиб, уларни сунъий тизимларга кўчирмоқда.

Балиқлар, скатлар ва ҳатто акулалар ҳаракатидан илҳомланган роботлар устида ҳам тадқиқотлар олиб борилмоқда. 2026 йилда чоп этилган ишлар бионик сув ости роботларида мослашувчан тузилмалар, сенсорлар ва автоном бошқарувни бирлаштиришга эътибор кучайганини кўрсатади.

Денгиздаги «оддий балиқ» аслида робот бўлиши мумкин

Бугун бу технология асосан тажриба ва тадқиқот босқичида. Аммо робот-балиқларнинг ташқи кўриниши, ҳаракатланиши ва муҳитга мослашиш қобилияти такомиллашгани сари сув остидаги роботлар ҳақидаги тасаввур ҳам ўзгариши мумкин.

Эҳтимол, яқин келажакда сув остида ҳаракатланаётган ҳар бир «балиқ» тирик мавжудот эмаслигини аввалгидек осон ажратиб бўлмайди.

Сув ости робототехникасининг келажаги эса тобора табиатга ўхшаб бормоқда.

Бионик робот-балиқХитой Роботлар конференцияси 2026сув ости мониторингсув ости инспекцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиHuawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқдиБугун, 11:56Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!