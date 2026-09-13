Майкл Жексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтади

·4·Маданият
Майкл Жексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтади

Тошкентда поп мусиқаси афсонаси Мичаэл Жаcксон ижодига бағишланган махсус тадбир бўлиб ўтади. Бир оқшом давомида меҳмонлар санъаткорнинг машҳур тароналари, рақслари ва унинг ўзига хос саҳна муҳитидан баҳраманд бўлишлари мумкин.

16-сентябрь куни “UGOLËK” ресторанида Майкл Жексоннинг ижодий оламига бағишланган махсус дастур ташкил этилади.

Тадбир давомида:

Майкл Жексоннинг машҳур қўшиқлари янграйди;

рақс чиқишлари намойиш этилади;

хонанданинг саҳнадаги ўзига хос услубига бағишланган махсус шоу тақдим этилади.

Бир оқшомда — Майкл Жексоннинг мусиқаси, рақслари ва афсонавий саҳна атмосфераси. Тадбир 16-сентябрь, чоршанба куни соат 18:00 да бошланади.

Маълумот Тафсилот

Сана 16-сентябрь

Вақт 18:00

Манзил Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 47-уй

Дастур Майкл Жексон ижоди ва махсус шоу

Майкл Жексон ижодини севувчи мухлислар учун бу оқшом унинг унутилмас қўшиқлари ва саҳнадаги афсонавий образини яна бир бор ҳис қилиш имкониятини тақдим этади.

Майкл ЖексонТошкентUGOLËKПоп мусиқаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Хонанда Лоланинг мухлисларига кутилмаган мурожаати: “Янги давр. Янги қўшиқлар...”Бугун, 01:25Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Нигора туғилган кунини нишонламоқда: турмуш ўртоғи уни ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 18:00Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Туркияга келин бўлган Наргиза Салмонова: “Бир йил қайнонамга ялиндим” (видео)Кеча, 17:01Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиКеча, 12:16"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтардиКеча, 00:26Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)Муқаддас Садуллаеванинг қизи 11 ёшда: Садиянинг узун сочлари эътиборни тортди (видео)11.09, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...