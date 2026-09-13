Майкл Жексон мухлислари учун Тошкентда унутилмас тадбир бўлиб ўтади
Тошкентда поп мусиқаси афсонаси Мичаэл Жаcксон ижодига бағишланган махсус тадбир бўлиб ўтади. Бир оқшом давомида меҳмонлар санъаткорнинг машҳур тароналари, рақслари ва унинг ўзига хос саҳна муҳитидан баҳраманд бўлишлари мумкин.
16-сентябрь куни “UGOLËK” ресторанида Майкл Жексоннинг ижодий оламига бағишланган махсус дастур ташкил этилади.
Тадбир давомида:
Майкл Жексоннинг машҳур қўшиқлари янграйди;
рақс чиқишлари намойиш этилади;
хонанданинг саҳнадаги ўзига хос услубига бағишланган махсус шоу тақдим этилади.
Бир оқшомда — Майкл Жексоннинг мусиқаси, рақслари ва афсонавий саҳна атмосфераси. Тадбир 16-сентябрь, чоршанба куни соат 18:00 да бошланади.
Маълумот Тафсилот
Сана 16-сентябрь
Вақт 18:00
Манзил Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 47-уй
Дастур Майкл Жексон ижоди ва махсус шоу
Майкл Жексон ижодини севувчи мухлислар учун бу оқшом унинг унутилмас қўшиқлари ва саҳнадаги афсонавий образини яна бир бор ҳис қилиш имкониятини тақдим этади.
…