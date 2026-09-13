Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди

·40·Техно
Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Пура Х Max смартфони эндиликда бордо-қизил ва кўк рангларда тақдим этилмоқда.
  • Ушбу икки экранли гаджет 5,4 дюймли ташқи ва 7,7 дюймли ички дисплейларга эга бўлиб, планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтда тақдим этади.
  • Қурилма 12 000 юан нархдан бошланиб, турли хотира конфигурациялари ва коллексия нашрларида мавжуд.
  • Пура Х Max сотувга чиққанидан бери 1,2 миллион донадан ортиқ сотилган.

Huawei компанияси ўзининг илғор қурилмаларидан бири бўлган Пура Х Max смартфонининг янги ранглардаги версиялари савдосини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагман қурилма эндиликда жозибали бордо-қизил ва кўк рангларда харидорларга тақдим этилмоқда. iPhone Дуо билан бир хил инновацион шакл-факторга эга бўлган ушбу гаджет тақдимотигача ҳам катта қизиқиш уйғотиб, ҳақиқий хитга айланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник жиҳатдан юқори самарадорликка таянган смартфон кучли Кирин 9030 Pro однокристалли тизими базасида ишлайди. Қурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири икки та экран билан жиҳозланганидир. Фойдаланиш учун қулай бўлган ташқи дисплей 5,4 дюймли диагоналга эга бўлса, очилганда ишлайдиган ички экран ҳажми нақ 7,7 дюймни ташкил қилади. Бу эса фойдаланувчиларга планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтнинг ўзида тақдим этади.

Хотира модификациялари ва нархлар

Бозорга чиқарилган янги версиялар харидорларга турли хотира конфигурацияларида таклиф этилмоқда. Хусусан, 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотирага эга бўлган база версияси 12 000 юан нархда баҳоланмоқда. Бу нарх сиёсати қурилманинг юқори технологик даражасига мос келади.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар учун махсус коллекция нашрлари ва энг юқори модификацияларни ҳам тайёрлаган:

  • Бордо-қизил рангдаги 16 GB тезкор ва 512 GB флеш-хотирали коллекцион нашр — 13 000 юан.
  • 16 GB оператив хотира ва 1 TB ҳажмли ички сақлаш жойига эга энг юқори тоифадаги конфигурация — 14 000 юан.

Камера имкониятлари ва бозор талаби

Қурилманинг суратга олиш имкониятлари ҳам жиддий эътиборга лойиқ. Асосий камера тизими 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамда катта диафрагмага эга 50 мегапикселли перископик телеобъективни ўз ичига олади. Бундан ташқари, олд ва қўшимча вазифалар учун 12,5 мегапикселли қўшимча ўта кенг бурчакли камера ҳам назарда тутилган.

Huawei тақдим этган расмий маълумотларга кўра, смартфонга бўлган талаб жуда юқори даражада сақланиб қолмоқда. Сотувлар бошланганидан кейинги дастлабки тўрт ой ичида Пура Х Max қурилмаларининг етказиб бериш ҳажми 1,2 миллион донадан ошиб кетди. Бу кўрсаткич компаниянинг эгилувчан ва илғор экранли гаджетлар бозоридаги мавқеи нақадар мустаҳкам эканини яққол кўрсатади.

HuaweiПура Х MaxКирин 9030 ProСмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиHonor Magic9 серияли смартфонлари ноёб камера имкониятлари билан тақдим этиладиБугун, 12:21Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)Бугун, 12:20Хитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиХитойда iPhone 18 Pro савдоси рекорд даражада бошландиБугун, 11:24Американинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаАмериканинг Радиа компанияси улкан ВиндРуннер самолётини лойиҳалаштирмоқдаБугун, 02:53Xiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиXiaomi 18 Фолд смартфони илк кунда Хитойда юқори натижа кўрсатдиБугун, 02:27SpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиSpaceX Starlinkни тўлақонли 5G операторига айлантирмоқчиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!