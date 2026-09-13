Huawei Пура Х Max янги рангларда бозорга чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Пура Х Max смартфони эндиликда бордо-қизил ва кўк рангларда тақдим этилмоқда.
- Ушбу икки экранли гаджет 5,4 дюймли ташқи ва 7,7 дюймли ички дисплейларга эга бўлиб, планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтда тақдим этади.
- Қурилма 12 000 юан нархдан бошланиб, турли хотира конфигурациялари ва коллексия нашрларида мавжуд.
- Пура Х Max сотувга чиққанидан бери 1,2 миллион донадан ортиқ сотилган.
Huawei компанияси ўзининг илғор қурилмаларидан бири бўлган Пура Х Max смартфонининг янги ранглардаги версиялари савдосини расман бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур флагман қурилма эндиликда жозибали бордо-қизил ва кўк рангларда харидорларга тақдим этилмоқда. iPhone Дуо билан бир хил инновацион шакл-факторга эга бўлган ушбу гаджет тақдимотигача ҳам катта қизиқиш уйғотиб, ҳақиқий хитга айланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник жиҳатдан юқори самарадорликка таянган смартфон кучли Кирин 9030 Pro однокристалли тизими базасида ишлайди. Қурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири икки та экран билан жиҳозланганидир. Фойдаланиш учун қулай бўлган ташқи дисплей 5,4 дюймли диагоналга эга бўлса, очилганда ишлайдиган ички экран ҳажми нақ 7,7 дюймни ташкил қилади. Бу эса фойдаланувчиларга планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтнинг ўзида тақдим этади.
Хотира модификациялари ва нархларБозорга чиқарилган янги версиялар харидорларга турли хотира конфигурацияларида таклиф этилмоқда. Хусусан, 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотирага эга бўлган база версияси 12 000 юан нархда баҳоланмоқда. Бу нарх сиёсати қурилманинг юқори технологик даражасига мос келади.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчи фойдаланувчилар учун махсус коллекция нашрлари ва энг юқори модификацияларни ҳам тайёрлаган:
- Бордо-қизил рангдаги 16 GB тезкор ва 512 GB флеш-хотирали коллекцион нашр — 13 000 юан.
- 16 GB оператив хотира ва 1 TB ҳажмли ички сақлаш жойига эга энг юқори тоифадаги конфигурация — 14 000 юан.
Камера имкониятлари ва бозор талабиҚурилманинг суратга олиш имкониятлари ҳам жиддий эътиборга лойиқ. Асосий камера тизими 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамда катта диафрагмага эга 50 мегапикселли перископик телеобъективни ўз ичига олади. Бундан ташқари, олд ва қўшимча вазифалар учун 12,5 мегапикселли қўшимча ўта кенг бурчакли камера ҳам назарда тутилган.
Huawei тақдим этган расмий маълумотларга кўра, смартфонга бўлган талаб жуда юқори даражада сақланиб қолмоқда. Сотувлар бошланганидан кейинги дастлабки тўрт ой ичида Пура Х Max қурилмаларининг етказиб бериш ҳажми 1,2 миллион донадан ошиб кетди. Бу кўрсаткич компаниянинг эгилувчан ва илғор экранли гаджетлар бозоридаги мавқеи нақадар мустаҳкам эканини яққол кўрсатади.
Изоҳлар 0
…