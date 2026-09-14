Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқда

·32·Дунё
Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқда

Индонезиянинг Ява денгизида 243 киши бўлган Virgo Transport 8 йўловчи кемаси ҳалокатга учради. Кема 13 сентябрь куни Сурабаядан Банджармасин томон кетаётган вақтда ноқулай об-ҳаво шароитига дуч келган ва маҳаллий вақт билан тахминан соат 02:00 да у билан алоқа узилган. Бу ҳақда Antara хабар берди.

Дастлабки маълумотларда қутқарувчилар 103 кишини эвакуация қилгани, улардан бири ҳалок бўлгани хабар қилинган эди. Кейинги маълумотларга кўра, эвакуация қилинганлар орасида ҳалок бўлганлар сони 6 нафарга етган, 140 киши эса ҳануз қидирилмоқда.

Virgo Transport 8 кемаси 12 сентябрь куни Сурабаядан йўлга чиққан ва Жанубий Калимантан провинциясидаги Банджармасинга бориши керак бўлган. Кема таркибида 30 нафар экипаж аъзоси, 27 нафар ходим, 60 нафар йўловчи ҳамда 126 нафар ҳайдовчи ва уларнинг ёрдамчилари бўлган. Шунингдек, кема 89 та транспорт воситасини ҳам олиб кетган.

Ҳодиса олдидан капитан об-ҳаво ёмонлашгани сабабли кема қийшайиб қолганини маълум қилган. Шундан сўнг алоқа узилган ва Индонезиянинг қидирув-қутқарув хизмати кенг кўламли амалиётни бошлаган. Қутқарув ишларига кемалар ва вертолёт ҳам жалб этилган.

Ҳозирча ҳалокатнинг аниқ сабаби расман маълум қилинмаган. Қидирув-қутқарув операцияси давом этмоқда.

Virgo Transport 8Java dengizidagi kemaning halokatiSuraqbay-Banjarmasin yo'liIndoneziya qutqaruv operatsiyasi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаПокистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаБугун, 02:26“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўргандиБугун, 01:35Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактБиргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактКеча, 23:39Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараКеча, 23:32Наркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиНаркотик ташиган каптар: Таиланд полицияси ноодатий “курьер”ни қўлга олдиКеча, 23:08Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиКеча, 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди