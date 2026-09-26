Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)
Миллиардерлардан интервью олиши билан танилган блогер Жаҳонгир Латипов хонанда Муниса Ризаеванинг хонадонига ташриф буюрди. Суҳбат давомида хонанда ўғли Алексга автомобиль совға қилинганини маълум қилди.
«Бу фарзандимга совға бўлди», — деди Муниса Ризаева машинани кўрсатиб.
Блогер автомобиль Арслонбек томонидан совға қилинган-қилинмаганини сўраганида, хонанда бу тахминни рад этди.
«Этмайман. Ўғлимизга, албатта, шундай совғалар келади. Тўғри, бу Арслонбекдан эмас. Совға қилишди, совға», — деди хонанда.
Жаҳонгир Латипов автомобиль Mercedes-Benz S-Class эканини кўриб, ҳайратини яширмади.
«Вау! Гап йўқ, дўстлар. Бу бомба-ку! Буни ўзингиз ҳайдамайсизми?» — дея қизиқди блогер.
«Йўқ, ҳайдамайман», — деб жавоб берди Муниса Ризаева.
«Умуманми? Фақат ўтирасизми?» — дея аниқлик киритди Жаҳонгир Латипов.
«Ҳа. Вақтим йўқ, чунки мен доим уйда ёки съёмкада бўламан», — деди хонанда.
Блогер автомобильни кўрсатиб, барчага шундай кунларга етишни тилади.
«Гап йўқ. Ҳаммамизга насиб қилсин, дўстлар. Мана шундай S-Class. Абдуқодир Ҳусановга “Гелик” совға қилишганди. Муниса Ризаевага эса S-Class олиб беришибди. Шундай кунларга етиш насиб қилсин», — деди Жаҳонгир Латипов.
Изоҳлар 0
…