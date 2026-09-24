Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Репер Тимати (Тимур Юнусов) қарийб 5,9 миллион долларлик Bugatti W16 Mistral гиперкарини Қирғизистон орқали Россияга олиб кирди.
- Ушбу автомобилни расмийлаштириш ва утилизация йиғими учун қўшимча 3 миллион доллар тўланди, бу Россия автотранспорт тарихидаги энг йирик утилизация тўлови бўлди.
Россия шоу-бизнеси ва авто-оламида мисли кўрилмаган молиявий ҳамда логистик рекорд қайд этилди: таниқли рэпер ва тадбиркор Тимати (Тимур Юнусов) сайёрадаги энг қиммат ва ноёб очиқ кузовли автомобиллардан бири ҳисобланган Bugatti W16 Mistral родстерининг эгасига айланди. Умумий баҳоси қарийб 5,9 миллион долларни ташкил этувчи ушбу эксклюзив гиперкар Россия ҳудудига Қирғизистон орқали олиб кирилди.
Бироқ бу хариднинг энг шов-шувли жиҳати машинанинг нархида эмас, балки уни расмийлаштириш харажатларида намоён бўлди: Тимати ушбу автомобилни Россияда қонуний рўйхатдан ўтказиш ва утилизация йиғимини тўлаш учун яна қўшимча қарийб 3 миллион доллар тўлади! Бу кўрсаткич мамлакат автотранспорт тарихидаги энг йирик утилизация тўлови сифатида мутлақ рекордни ўрнатди. Бутун дунё бўйлаб атиги 99 донагина чекланган нусхада ишлаб чиқарилган ва 1600 от кучига эга 8,0 литрли афсонавий W16 мотор билан жиҳозланган гиперкарнинг рулида Тиматининг сайр қилиб юргани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда чақмоқдек тарқалди.
Хўш, 5,9 миллион долларлик ноёб машина учун яна 3 миллион доллар йиғим тўлашнинг сири нимада, нега авто-логистика йўли сифатида Қирғизистон танланди ва дунёдаги 99 та шоҳона машинадан бири нега айнан Москва кўчаларини забт этмоқда?
«$5,9 миллионлик нарх, рекорд утилизация йиғими ва 99 тадан бири»: Тимати харидининг 5 та асосий нуқтаси
Тиматининг рекордли янги гиперкари бўйича энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Рекорд даражадаги утилизация тўлови: Автомобилни Россияга олиб кириш ва расмийлаштириш учун фақат утилизация йиғимига тахминан 3 миллион доллар тўланди;
Қирғизистон орқали логистика коридори: 5,9 миллион долларлик гиперкар Россия Федерациясига Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзоси бўлган Қирғизистон орқали олиб келинди;
Дунё бўйича атиги 99 дона: Bugatti W16 Mistral чекланган нусхада чиқарилган бўлиб, у афсонавий W16 бензин двигатели билан жиҳозланган сўнгги модел ҳисобланади;
1600 от кучилик йиртқич қувват: Тўртта турбинали W16 агрегати родстерни 400 км/соатдан ортиқ тезликка чиқариш салоҳиятига эга;
Россиядаги мутлақ рекорд: Машинанинг умумий қиймати бож ва йиғимлар билан бирга 9 миллион доллардан ошиб, мамлакатдаги энг қиммат хусусий автога айланди.
Bugatti W16 Mistral ва одатий суперкарлар: Параметрлар ва харажатлар таққоси
Тиматининг гиперкари, унинг техник хусусиятлари ва молиявий кўрсаткичлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Оддий серияли люкс суперкарлар
Тиматининг Bugatti W16 Mistral гиперкари JPGЕщё 1
Ишлаб чиқариш тиражи
Минглаб дона (оммавий ишлаб чиқариш)
Дунё бўйлаб атиги 99 дона (қатъий лимит)
Двигатель қуввати ва тури
V8 ёки V12 (600–800 от кучи)
8.0L W16, 4 та турбина — 1600 от кучи
Автомобилнинг дастлабки баҳоси
$250 000 – $500 000
Тахминан $5 900 000
Россиядаги утилизация йиғими
Бир неча юз минг ёки миллион рубль
Қарийб $3 000 000 (тарихий рекорд)
Транзит йўналиши
Тўғридан-тўғри расмий дилерлар
Қирғизистон орқали параллель импорт/ЕОИИ коридори
Умумий қиймати (етказиб бериш билан)
$300 000 – $600 000
$9 000 000 атрофида (мутлақ элита мақоми)
Автомобиль ва божхона экспертизаси: Нега утилизация йиғими бу қадар улкан суммани ташкил этди?
Авто-экспертлар, божхона брокерлари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
Двигатель ҳажми ва янгиланган утилйиғим шкаласи: Россияда 2024–2026 йилларда кучга кирган қатъий божхона ва утилизация қонунчилигига кўра, юқори от кучи ва катта двигатель ҳажмига (8 литрли агрегат) эга бўлган ҳамда тижорий қиймати ўта юқори автоуловлар учун прогрессив коэффициентлар қўлланади; 5,9 миллион долларлик 1600 от кучига эга автомобиль учун йиғимнинг 3 миллион долларга етиши айнан шу миллий шкала билан изоҳланади;
Қирғизистон логистикасининг сабаби: Россияга тўғридан-тўғри санкциялар ва чекланган логистика шароитида эксклюзив Европа автомобилларини етказиб бериш мураккаб; Қирғизистон орқали божхона расмийлаштирувидан ўтиш эса ЕОИИ нормалари бўйича ягона божхона ҳудуди имтиёзларидан фойдаланиш ва машинани минтақага қонуний киритишнинг асосий йўли бўлиб қолмоқда;
W16 даврининг якуни ва инвестицион ноёблик: Mistral — Bugatti тарихида афсонавий W16 мотор ўрнатилган сўнгги родстер саналади; 99 донадан бирига эгалик қилиш шунчаки ҳашамат эмас, балки йиллар ўтиб нархи фақат ошадиган ноёб коллекцион инвестициядир;
Ижтимоий ва медиа резонанс: 9 миллион долларлик жами харажат Тиматининг нафақат рэпер, балки йирик бизнес империяси эгаси сифатидаги молиявий қудратини яна бир карра глобал медиа саҳнасида намойиш қилди.
Тимати томонидан Россияга олиб кирилган ушбу 1600 от кучига эга нодир «махлуқ» нафақат нархи, балки 3 миллион долларлик рекорд бож тўлови билан ҳам узоқ вақт давомида авто оламининг бош мавзуси бўлиб қолади.
Сизнингча, 5,9 миллион долларлик автомобилга фақат давлат йиғими сифатида яна 3 миллион доллар сарфлаш оқланган қарорми ёки бу шунчаки ҳаддан ташқари ҳашамат намойиши? Сизда шундай имконият бўлганида, дунёда 99 дона бўлган бундай ноёб гиперкарни харид қилармидингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва авто-оламдаги ушбу сенсацион харидга бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…