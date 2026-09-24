Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди

·35·Авто
Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Репер Тимати (Тимур Юнусов) қарийб 5,9 миллион долларлик Bugatti W16 Mistral гиперкарини Қирғизистон орқали Россияга олиб кирди.
  • Ушбу автомобилни расмийлаштириш ва утилизация йиғими учун қўшимча 3 миллион доллар тўланди, бу Россия автотранспорт тарихидаги энг йирик утилизация тўлови бўлди.

Россия шоу-бизнеси ва авто-оламида мисли кўрилмаган молиявий ҳамда логистик рекорд қайд этилди: таниқли рэпер ва тадбиркор Тимати (Тимур Юнусов) сайёрадаги энг қиммат ва ноёб очиқ кузовли автомобиллардан бири ҳисобланган Bugatti W16 Mistral родстерининг эгасига айланди. Умумий баҳоси қарийб 5,9 миллион долларни ташкил этувчи ушбу эксклюзив гиперкар Россия ҳудудига Қирғизистон орқали олиб кирилди.

Бироқ бу хариднинг энг шов-шувли жиҳати машинанинг нархида эмас, балки уни расмийлаштириш харажатларида намоён бўлди: Тимати ушбу автомобилни Россияда қонуний рўйхатдан ўтказиш ва утилизация йиғимини тўлаш учун яна қўшимча қарийб 3 миллион доллар тўлади! Бу кўрсаткич мамлакат автотранспорт тарихидаги энг йирик утилизация тўлови сифатида мутлақ рекордни ўрнатди. Бутун дунё бўйлаб атиги 99 донагина чекланган нусхада ишлаб чиқарилган ва 1600 от кучига эга 8,0 литрли афсонавий W16 мотор билан жиҳозланган гиперкарнинг рулида Тиматининг сайр қилиб юргани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда чақмоқдек тарқалди.

Хўш, 5,9 миллион долларлик ноёб машина учун яна 3 миллион доллар йиғим тўлашнинг сири нимада, нега авто-логистика йўли сифатида Қирғизистон танланди ва дунёдаги 99 та шоҳона машинадан бири нега айнан Москва кўчаларини забт этмоқда?

«$5,9 миллионлик нарх, рекорд утилизация йиғими ва 99 тадан бири»: Тимати харидининг 5 та асосий нуқтаси

Тиматининг рекордли янги гиперкари бўйича энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • Рекорд даражадаги утилизация тўлови: Автомобилни Россияга олиб кириш ва расмийлаштириш учун фақат утилизация йиғимига тахминан 3 миллион доллар тўланди;

  • Қирғизистон орқали логистика коридори: 5,9 миллион долларлик гиперкар Россия Федерациясига Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзоси бўлган Қирғизистон орқали олиб келинди;

  • Дунё бўйича атиги 99 дона: Bugatti W16 Mistral чекланган нусхада чиқарилган бўлиб, у афсонавий W16 бензин двигатели билан жиҳозланган сўнгги модел ҳисобланади;

  • 1600 от кучилик йиртқич қувват: Тўртта турбинали W16 агрегати родстерни 400 км/соатдан ортиқ тезликка чиқариш салоҳиятига эга;

  • Россиядаги мутлақ рекорд: Машинанинг умумий қиймати бож ва йиғимлар билан бирга 9 миллион доллардан ошиб, мамлакатдаги энг қиммат хусусий автога айланди.

Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирди

Bugatti W16 Mistral ва одатий суперкарлар: Параметрлар ва харажатлар таққоси

Тиматининг гиперкари, унинг техник хусусиятлари ва молиявий кўрсаткичлари таҳлили:

Мезонлар ва параметрлар

Оддий серияли люкс суперкарлар

Тиматининг Bugatti W16 Mistral гиперкари JPGЕщё 1

Ишлаб чиқариш тиражи

Минглаб дона (оммавий ишлаб чиқариш)

Дунё бўйлаб атиги 99 дона (қатъий лимит)

Двигатель қуввати ва тури

V8 ёки V12 (600–800 от кучи)

8.0L W16, 4 та турбина — 1600 от кучи

Автомобилнинг дастлабки баҳоси

$250 000 – $500 000

Тахминан $5 900 000

Россиядаги утилизация йиғими

Бир неча юз минг ёки миллион рубль

Қарийб $3 000 000 (тарихий рекорд)

Транзит йўналиши

Тўғридан-тўғри расмий дилерлар

Қирғизистон орқали параллель импорт/ЕОИИ коридори

Умумий қиймати (етказиб бериш билан)

$300 000 – $600 000

$9 000 000 атрофида (мутлақ элита мақоми)

Автомобиль ва божхона экспертизаси: Нега утилизация йиғими бу қадар улкан суммани ташкил этди?

Авто-экспертлар, божхона брокерлари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • Двигатель ҳажми ва янгиланган утилйиғим шкаласи: Россияда 2024–2026 йилларда кучга кирган қатъий божхона ва утилизация қонунчилигига кўра, юқори от кучи ва катта двигатель ҳажмига (8 литрли агрегат) эга бўлган ҳамда тижорий қиймати ўта юқори автоуловлар учун прогрессив коэффициентлар қўлланади; 5,9 миллион долларлик 1600 от кучига эга автомобиль учун йиғимнинг 3 миллион долларга етиши айнан шу миллий шкала билан изоҳланади;

  • Қирғизистон логистикасининг сабаби: Россияга тўғридан-тўғри санкциялар ва чекланган логистика шароитида эксклюзив Европа автомобилларини етказиб бериш мураккаб; Қирғизистон орқали божхона расмийлаштирувидан ўтиш эса ЕОИИ нормалари бўйича ягона божхона ҳудуди имтиёзларидан фойдаланиш ва машинани минтақага қонуний киритишнинг асосий йўли бўлиб қолмоқда;

  • W16 даврининг якуни ва инвестицион ноёблик: Mistral — Bugatti тарихида афсонавий W16 мотор ўрнатилган сўнгги родстер саналади; 99 донадан бирига эгалик қилиш шунчаки ҳашамат эмас, балки йиллар ўтиб нархи фақат ошадиган ноёб коллекцион инвестициядир;

  • Ижтимоий ва медиа резонанс: 9 миллион долларлик жами харажат Тиматининг нафақат рэпер, балки йирик бизнес империяси эгаси сифатидаги молиявий қудратини яна бир карра глобал медиа саҳнасида намойиш қилди.

Тимати томонидан Россияга олиб кирилган ушбу 1600 от кучига эга нодир «махлуқ» нафақат нархи, балки 3 миллион долларлик рекорд бож тўлови билан ҳам узоқ вақт давомида авто оламининг бош мавзуси бўлиб қолади.

Сизнингча, 5,9 миллион долларлик автомобилга фақат давлат йиғими сифатида яна 3 миллион доллар сарфлаш оқланган қарорми ёки бу шунчаки ҳаддан ташқари ҳашамат намойиши? Сизда шундай имконият бўлганида, дунёда 99 дона бўлган бундай ноёб гиперкарни харид қилармидингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва авто-оламдаги ушбу сенсацион харидга бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

ТиматиBugatti W16 MistralКиргизстанЕОИИ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Россия суверен сунъий интеллектни ривожлантираётган учта давлатдан бириРоссия суверен сунъий интеллектни ривожлантираётган учта давлатдан бири31 май 13:27Bugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилдиBugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилди6 август 17:27BYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширдиBYD Хитой автомагистралларида 2000-сонли ўта тезкор қувватлаш станциясини ишга туширдиБугун 12:25Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкинДамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкинБугун 10:29Самарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатландиСамарқандда 11 та ҳужжат сабаб Chevrolet ONIX хатландиКеча 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди