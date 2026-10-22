Парижда Дидье Лабушга «Олтин қалам» мукофоти топширилди

·36·Маданият
Парижда Дидье Лабушга «Олтин қалам» мукофоти топширилди

Франциялик журналист, «Georama» нашриёти асосчиси ва директори Дидье Лабушга «Олтин қалам» миллий мукофотининг халқаро танлови доирасидаги соврин Парижда топширилди. У «Хорижлик журналистнинг Ўзбекистон ҳақидаги энг яхши материали» номинацияси ғолибларидан бири бўлган.

Мукофот Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси делегациясининг Францияга сафари доирасида мамлакатимизнинг Париждаги элчихонасида ташкил этилган тантанали маросимда топширилди. Тадбирда жамоатчилик ва эксперт доиралари вакиллари, ватандошлар ҳамда журналистлар иштирок этди.

Маросимда Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси раиси Шуҳрат Орипов мамлакатда сўз эркинлиги ва очиқликни таъминлаш, журналистларни қўллаб-қувватлаш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида сўз юритди. Шунингдек, хорижлик журналистларни «Олтин қалам» мукофоти билан тақдирлаш Ўзбекистон ҳақидаги материалларнинг халқаро ахборот маконида кўпайишига хизмат қилиши таъкидланди.

Дидье Лабуш халқаро эътирофдан мамнун эканини билдириб, келгусида Ўзбекистондаги ижтимоий-сиёсий жараёнларни янада кенгроқ ёритишга интилишини айтди. Унинг таъкидлашича, «Олтин қалам» мукофотини қўлга киритиш унга илҳом ва фахр бағишлайди.

Тадбир давомида Дидье Лабуш ҳамда «Euronews» телеканали мухбири, франциялик журналист Галина Полянскаяга Ўзбекистон Журналистлар уюшмасининг фахрий аъзолик гувоҳномалари ҳам топширилди.

Uch nafar erkak Fransiya va O‘zbekiston bayroqlari oldida mukofotlar bilan turibdi.
Олтин қаламДидье ЛабушЎзбекистон Журналистлар уюшмасиГалина Полянская
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!27 июн 13:01Ҳамид Исмоилов 2026 йилги Нобельга даъвогарлар қаторида тилга олиндиҲамид Исмоилов 2026 йилги Нобельга даъвогарлар қаторида тилга олинди30 сентябр 18:40Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этдиИслом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди9 октябр 16:10Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)3 сентябр 10:22Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!Хонанда Афруза муҳаббат шаҳри бўлган Парижда оиласи билан!20 июл 11:45Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирди28 июн 15:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир