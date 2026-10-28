«Таҳлилнома» кўрсатуви бошловчиси Озод Ҳамидхўжаев вафот этди

·93·Жамият
«Таҳлилнома» кўрсатуви бошловчиси Озод Ҳамидхўжаев вафот этди

Бугун, 28 октябрь куни таниқли журналист, «Таҳлилнома» кўрсатуви бошловчиси ва «Ўзбекистон 24» телеканалининг собиқ раҳбари Озод Ҳамидхўжаев вафот этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси хабар берди.

«Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси жамоаси таниқли журналист, “Ўзбекистон 24” телеканалининг шарҳловчиси Озод Ҳамидхўжаевнинг вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдиради», — дейилади уюшма хабарида.

Озод Ҳамидхўжаев кўп йиллар давомида «Ўзбекистон» телеканалида эфирга узатилган «Таҳлилнома» кўрсатувини олиб борган. Шунингдек, у «Ахборот» информацион дастурининг бош муҳаррири лавозимида фаолият юритган.

2017 йил май ойида журналист янги ташкил этилган «Ўзбекистон 24» телеканали директори этиб тайинланган. Ушбу лавозимда ўша йилнинг август ойигача ишлаган.

Озод Ҳамидхўжаевнинг вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари, яқинлари ва ҳамкасбларига ҳамдардлик билдирамиз.

Озод ҲамидхўжаевЎзбекистон 24ТаҳлилномаЎзбекистон Журналистлар уюшмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижда Дидье Лабушга «Олтин қалам» мукофоти топширилдиПарижда Дидье Лабушга «Олтин қалам» мукофоти топширилди22 октябр 13:07«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди21 август 06:36«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб15 август 20:34Мурод Назаров қандай машинада юришини маълум қилди: "Ўзим машина ҳайдамайман" (видео)Мурод Назаров қандай машинада юришини маълум қилди: "Ўзим машина ҳайдамайман" (видео)4 октябр 16:00Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)4 октябр 15:14Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиOnix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилоти29 июл 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди