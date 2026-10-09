Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париждаги ЮНЕСКО Бош қароргоҳида Мовароуннаҳр алломалари меросига бағишланган халқаро конференсия бўлиб ўтди.
- Ушбу анжуман Ўзбекистондаги Ислом сивилизацияси маркази ғоясининг жаҳон миқёсидаги амалий ифодаси бўлди.
- Конференсияда Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек ва Алишер Навоий каби буюк мутафаккирларнинг жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига қўшган ҳиссаси юқори баҳоланди.
Франция пойтахти Парижда жойлашган ЮНЕСКОнинг Бош қароргоҳида Марказий Осиёнинг бой илмий, маданий ва маънавий меросига бағишланган юқори даражадаги халқаро конференция бўлиб ўтди. Ушбу анжуман Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йилда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида илгари сурилган эзгу ташаббус — Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази ғоясининг жаҳон миқёсидаги амалий ва тарихий ифодасига айланди.
Дунёнинг 300 нафардан зиёд нуфузли олимлари, экспертлари, дипломатик корпус ва халқаро ташкилотлар вакилларини бир даврага жамлаган конференцияда Мовароуннаҳр алломаларининг жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига қўшган бебаҳо ҳиссаси юксак эътироф этилди.
ЮНЕСКО минбарида Мовароуннаҳр илмий Ренессанси
Конференция залида Ўзбекистон байроғи ва ЮНЕСКО рамзи остида ташкил этилган ялпи мажлисда халқаро экспертлар Ислом маърифатининг асл инсонпарварлик моҳиятини очиб бердилар:
Глобал мулоқот маркази: Анжуманда ЮНЕСКО ваколатли вакиллари, Ислом цивилизацияси маркази директори Фирдавс Абдухолиқов, нуфузли халқаро тадқиқот институтлари раҳбарлари ҳамда шарқшунос олимлар маъруза қилди;
Буюк алломалар мероси: Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек ва Алишер Навоий каби буюк мутафаккирлар қолдирган бой қўлёзмаларнинг бугунги кундаги аҳамиятига алоҳида тўхталиб ўтилди;
Халқаро эътироф: Хорижий экспертлар, жумладан, Темурийлар тарихи ва санъатини ўрганиш ассоциацияси раҳбарияти Ўзбекистон давлатининг ислом маърифатини соф, бағрикенг ва илмий асосда дунёга танитиш борасидаги тизимли саъй-ҳаракатларини юқори баҳоладилар.
Ноёб китоблар, қўлёзмалар ва маданий мерос кўргазмаси
ЮНЕСКО қароргоҳи доирасида Ислом цивилизацияси маркази томонидан тайёрланган кенг қамровли кўргазма ва тақдимот ташкил этилди:
Асрлар қаъридан келган хазина: Залда «Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида» туркумидаги ноёб факсимиле китоблар, фактографик альбомлар ва санъат намуналари тақдим этилди;
Замонавий музей лойиҳаси: Тошкентда барпо этилаётган ва 3000 йиллик тарих ҳамда цивилизацияни қамраб олувчи Ислом цивилизацияси марказининг биноси, музей заллари ва медиа-лойиҳалари консепцияси баннерларда кўргазмали тарзда намойиш қилинди;
Иштирокчилар қизиқиши: Тадбирга келган кўплаб хорижий меҳмонлар миллий адрас ва атлас билан безатилган кўргазма стендларида ўзбек алломалари мероси акс этган нашрларни катта қизиқиш билан варақлаб чиқдилар.
Келгуси режалар: Халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи
Париж конференцияси якунлари бўйича Ўзбекистон ва дунё илмий марказлари ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олинди:
Қўшма илмий дастурлар: Европа ва Шарқнинг етакчи кутубхоналарида сақланаётган Ўзбекистонга оид нодир қўлёзмаларни биргаликда тадқиқ этиш ва уларнинг рақамли нусхаларини марказ фондига жалб этиш режалаштирилди;
Маърифат орқали тинчлик: Ислом цивилизацияси марказининг фаолияти замонавий дунёда радикаллашувнинг олдини олиш, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни мустаҳкамлашда муҳим халқаро илмий-маърифий кўприкка айланиши таъкидланди.
ЮНЕСКОнинг юраги — Парижда ўтган ушбу глобал тақдимот Янги Ўзбекистоннинг буюк ўтмиш ва порлоқ келажакни бирлаштирган маданий-маънавий қудратини жаҳон ҳамжамиятига яна бир бор ёрқин намоён этди.
Изоҳлар 0
…