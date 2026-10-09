Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

·15·Маданият
Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париждаги ЮНЕСКО Бош қароргоҳида Мовароуннаҳр алломалари меросига бағишланган халқаро конференсия бўлиб ўтди.
  • Ушбу анжуман Ўзбекистондаги Ислом сивилизацияси маркази ғоясининг жаҳон миқёсидаги амалий ифодаси бўлди.
  • Конференсияда Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек ва Алишер Навоий каби буюк мутафаккирларнинг жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига қўшган ҳиссаси юқори баҳоланди.

Франция пойтахти Парижда жойлашган ЮНЕСКОнинг Бош қароргоҳида Марказий Осиёнинг бой илмий, маданий ва маънавий меросига бағишланган юқори даражадаги халқаро конференция бўлиб ўтди. Ушбу анжуман Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йилда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида илгари сурилган эзгу ташаббус — Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази ғоясининг жаҳон миқёсидаги амалий ва тарихий ифодасига айланди.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

Дунёнинг 300 нафардан зиёд нуфузли олимлари, экспертлари, дипломатик корпус ва халқаро ташкилотлар вакилларини бир даврага жамлаган конференцияда Мовароуннаҳр алломаларининг жаҳон илм-фани ва маданияти ривожига қўшган бебаҳо ҳиссаси юксак эътироф этилди.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

ЮНЕСКО минбарида Мовароуннаҳр илмий Ренессанси

Конференция залида Ўзбекистон байроғи ва ЮНЕСКО рамзи остида ташкил этилган ялпи мажлисда халқаро экспертлар Ислом маърифатининг асл инсонпарварлик моҳиятини очиб бердилар:

  • Глобал мулоқот маркази: Анжуманда ЮНЕСКО ваколатли вакиллари, Ислом цивилизацияси маркази директори Фирдавс Абдухолиқов, нуфузли халқаро тадқиқот институтлари раҳбарлари ҳамда шарқшунос олимлар маъруза қилди;

  • Буюк алломалар мероси: Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Мирзо Улуғбек ва Алишер Навоий каби буюк мутафаккирлар қолдирган бой қўлёзмаларнинг бугунги кундаги аҳамиятига алоҳида тўхталиб ўтилди;

  • Халқаро эътироф: Хорижий экспертлар, жумладан, Темурийлар тарихи ва санъатини ўрганиш ассоциацияси раҳбарияти Ўзбекистон давлатининг ислом маърифатини соф, бағрикенг ва илмий асосда дунёга танитиш борасидаги тизимли саъй-ҳаракатларини юқори баҳоладилар.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

Ноёб китоблар, қўлёзмалар ва маданий мерос кўргазмаси

ЮНЕСКО қароргоҳи доирасида Ислом цивилизацияси маркази томонидан тайёрланган кенг қамровли кўргазма ва тақдимот ташкил этилди:

  • Асрлар қаъридан келган хазина: Залда «Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида» туркумидаги ноёб факсимиле китоблар, фактографик альбомлар ва санъат намуналари тақдим этилди;

  • Замонавий музей лойиҳаси: Тошкентда барпо этилаётган ва 3000 йиллик тарих ҳамда цивилизацияни қамраб олувчи Ислом цивилизацияси марказининг биноси, музей заллари ва медиа-лойиҳалари консепцияси баннерларда кўргазмали тарзда намойиш қилинди;

  • Иштирокчилар қизиқиши: Тадбирга келган кўплаб хорижий меҳмонлар миллий адрас ва атлас билан безатилган кўргазма стендларида ўзбек алломалари мероси акс этган нашрларни катта қизиқиш билан варақлаб чиқдилар.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

Келгуси режалар: Халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи

Париж конференцияси якунлари бўйича Ўзбекистон ва дунё илмий марказлари ўртасидаги ҳамкорликни янада кенгайтиришга келишиб олинди:

  • Қўшма илмий дастурлар: Европа ва Шарқнинг етакчи кутубхоналарида сақланаётган Ўзбекистонга оид нодир қўлёзмаларни биргаликда тадқиқ этиш ва уларнинг рақамли нусхаларини марказ фондига жалб этиш режалаштирилди;

  • Маърифат орқали тинчлик: Ислом цивилизацияси марказининг фаолияти замонавий дунёда радикаллашувнинг олдини олиш, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни мустаҳкамлашда муҳим халқаро илмий-маърифий кўприкка айланиши таъкидланди.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди

ЮНЕСКОнинг юраги — Парижда ўтган ушбу глобал тақдимот Янги Ўзбекистоннинг буюк ўтмиш ва порлоқ келажакни бирлаштирган маданий-маънавий қудратини жаҳон ҳамжамиятига яна бир бор ёрқин намоён этди.

Ислом цивилизацияси маркази ЮНЕСКОда Мовароуннаҳр алломалари меросини намойиш этди
ЮНЕСКОПарижИслом цивилизацияси марказиШавкат Мирзиёев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмади18 август 21:15Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқда18 июл 05:27Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсТошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянс12 июл 23:07Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирди13 август 09:01Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилди1 август 10:12Саида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилдиСаида Мирзиёева ЮНЕСКО раҳбари билан муҳим масалаларни муҳокама қилди30 июн 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди