Ҳамид Исмоилов 2026 йилги Нобельга даъвогарлар қаторида тилга олинди

·6·Маданият
Ҳамид Исмоилов 2026 йилги Нобельга даъвогарлар қаторида тилга олинди

Ўзбекистонлик ёзувчи Ҳамид Исмоилов 2026 йилги адабиёт бўйича Нобель мукофотига даъвогарлардан бири сифатида букмекерлар рўйхатидан жой олди. Бу ҳақда Literary Hub хабар берди.

Қайд этилишича, мазкур рўйхат Нобель мукофоти қўмитасининг расмий номзодлар рўйхати эмас. Literary Hub Британиянинг Ladbrokes букмекерлик компанияси таклиф қилаётган коэффициентлар асосида адабиёт бўйича Нобель учун эҳтимолий номзодларни санаб ўтган. Унда Ҳамид Исмоилов 33/1 коэффициент билан қайд этилган.

Рўйхатда Ҳамид Исмоиловдан ташқари Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Салмон Рушди, Ж.К. Роулинг ва Стивен Кинг каби таниқли ёзувчилар ҳам бор. Бироқ бу рўйхат Нобель мукофоти учун расмий номзодликни англатмайди.

Ҳамид Исмоилов 1954 йил 5 май куни Қирғизистоннинг Тўқмоқ шаҳрида туғилган. У 1992 йилда Буюк Британияга келган ва BBC Жаҳон хизматида 25 йил фаолият юритган.

Ёзувчининг асарлари турли тилларга таржима қилинган. Унинг “Жинлар базми” (“The Jinn's Party”) романи Дональд Рэйфилд ва Жон Фарндон томонидан инглиз тилига таржима қилинган. Мазкур таржима 2019 йилда EBRD Адабиёт мукофотига сазовор бўлган.

Айни пайтда Исмоиловнинг “We Computers” романи ҳам 2026 йилги EBRD Адабиёт мукофоти қисқа рўйхатидан жой олган.

2026 йилги адабиёт бўйича Нобель мукофоти совриндори 8 октябрь куни Стокгольмда эълон қилинади. Бу йил Нобель мукофоти соҳиби 12 миллион швед кронаси миқдорида пул мукофоти олади.

Ҳамид ИсмоиловНобель мукофотиЛадброкесEBRD Адабиёт мукофоти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди"Оскар"га илгари сурилди: Андрей Звягинцевнинг «Минотавр» фильми шов-шув кўтарди12 сентябр 00:26Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14 август 15:38Давлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқдаДавлат энди ҳамкор: «Ўзбекфильм»да туб ислоҳотлар ва Ибн Сино фильми суратга олинмоқда21 сентябр 17:01Деҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳиДеҳлидаги БРИКС бозорида ўзбек кулоллиги мадҳи12 сентябр 12:16Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?Кореянинг энг қиммат гонорар оладиган актёр ва актрисалари кимлар?28 май 14:04Болаликдан саҳнагача: машҳурлар қанчалик ўзгарган?Болаликдан саҳнагача: машҳурлар қанчалик ўзгарган?2 июн 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди