“Ҳавас” гуруҳи оиласида қувончли кун: Робияхон турмушга чиқди! (видео)
“Ҳавас” гуруҳи хонадонида қувончли воқеа юз берди. Жамоанинг хушовоз хонандаси, оиланинг кенжа фарзанди Робияхон турмушга чиқди. Ёш хонанданинг никоҳ тўйи акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.
Эълон қилинган лавҳаларда Робияхон бўлажак турмуш ўртоғи билан никоҳ ўқитаётгани, тўй маросимида эса икки ёш ота-оналари учун қўшиқ куйлаётгани акс этган. Айниқса, уларнинг ота-оналарига бағишлаб ижро этган тароналари маросимга ўзгача файз бағишлаган.
Хонанданинг турмушга чиққани ҳақидаги хабарни мухлислари илиқ кутиб олди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари изоҳларда янги оилага бахт, тотувлик ва узоқ умр тилаб, самимий табрикларини йўллашмоқда.
Янги қурилган оилага бахт-саодат, Робияхонга эса оилавий ҳаёти ва ижодий фаолиятида муваффақият тилаймиз!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…