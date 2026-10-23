Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Таниқли актёр Рихситилла Абдуллаев оиласида қувончли воқеа юз берди. Санъаткор иккинчи марта бобо бўлди. Унинг ўғли Тожираҳмон ва келини Парвина Ниғматуллаева яна бир бор ота-она бўлишди. Оилада ўғил фарзанд дунёга келди.
Ушбу хушхабар нафақат актёрнинг яқинлари, балки унинг мухлислари учун ҳам қувончли янгилик бўлди. Эндиликда Рихситилла Абдуллаев ижодий фаолияти билан бир қаторда, боболикнинг ўзгача қувончларини ҳам ҳис қилмоқда.
Янги меҳмоннинг дунёга келиши оилага янада кўпроқ шодлик ва файз олиб келиши шубҳасиз. Яқинларининг қувончига шерик бўлаётган мухлислар ҳам ёш ота-онага ва чақалоққа эзгу тилакларини йўлламоқда.
Тожираҳмон ва Парвина Ниғматуллаеванинг биринчи фарзанди Аиша исмли қиз. Уларнинг иккинчи фарзандига эса ҳозирча исм қўйилгани ёки унинг исми қандай экани ҳақида маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…