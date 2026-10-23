Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди

·0·Маданият
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди

Таниқли актёр Рихситилла Абдуллаев оиласида қувончли воқеа юз берди. Санъаткор иккинчи марта бобо бўлди. Унинг ўғли Тожираҳмон ва келини Парвина Ниғматуллаева яна бир бор ота-она бўлишди. Оилада ўғил фарзанд дунёга келди.

Ушбу хушхабар нафақат актёрнинг яқинлари, балки унинг мухлислари учун ҳам қувончли янгилик бўлди. Эндиликда Рихситилла Абдуллаев ижодий фаолияти билан бир қаторда, боболикнинг ўзгача қувончларини ҳам ҳис қилмоқда.

Янги меҳмоннинг дунёга келиши оилага янада кўпроқ шодлик ва файз олиб келиши шубҳасиз. Яқинларининг қувончига шерик бўлаётган мухлислар ҳам ёш ота-онага ва чақалоққа эзгу тилакларини йўлламоқда.

Тожираҳмон ва Парвина Ниғматуллаеванинг биринчи фарзанди Аиша исмли қиз. Уларнинг иккинчи фарзандига эса ҳозирча исм қўйилгани ёки унинг исми қандай экани ҳақида маълумот берилмаган.

Oq kiyimdagi yosh oila tabiat qo‘ynida chaqaloq bilan tushgan surat.
Рихситилла АбдуллаевТожираҳмонПарвина Ниғматуллаева
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)Хамдам Собиров ва Шокҳрулла Абдуллаевдан янги дуэт — “Гал” (видео)18 октябр 22:18Тошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршиладиТошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршилади30 апрел 15:30Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Кеча 22:11Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)Кеча 18:41Актёр Азамат Ахроровнинг ўғли 3 ёшни қарши олди (видео)Актёр Азамат Ахроровнинг ўғли 3 ёшни қарши олди (видео)Кеча 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир