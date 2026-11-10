Уйқусизлик умрни 12 фоизга қисқартирадими? Олимлар янги уйқу меъёрларини эълон қилди

·0·Саломатлик
Уйқусизлик умрни 12 фоизга қисқартирадими? Олимлар янги уйқу меъёрларини эълон қилди

Тиббиёт ва соғлом турмуш тарзи бўйича изланиш олиб бораётган етакчи халқаро олимлар тўлақонли ва сифатли уйқу инсон саломатлиги, мия фаолияти ҳамда иммунитетнинг бош таянчи эканини яна бир бор исботлади.

Мутахассислар катта ёшли инсонларга кунига ўртача 8 соат ухлашни қатъий тавсия этмоқда. Бироқ бу рақам ҳар бир инсоннинг ёши ва организмининг тикланиш эҳтиёжларидан келиб чиқиб кескин фарқ қилади.

Ёш бўйича суткалик уйқу меъёрлари

Инсон улғайган сари унинг уйқуга бўлган биологик талаби ўзгариб боради. Олимлар томонидан ишлаб чиқилган расмий тақсимот:

Ёш тоифаси

Тавсия этиладиган уйқу давомийлиги

Организм ҳолати ва изоҳ

0 – 3 ойлик

14 – 17 соат

Миянинг жадал ривожланиши ва ўсиш даври

4 – 11 ойлик

12 – 15 соат

Кунлик фаоллик ва тикланиш мувозанати

1 – 2 ёш

11 – 14 соат

Ҳаракат ва тил ўрганиш жараёни учун зарур

3 – 5 ёш

10 – 13 соат

Мактабгача ёшдаги энергия сарфини қоплаш

6 – 13 ёш

9 – 11 соат

Мактаб давридаги ақлий юкламаларни қайта ишлаш

14 – 17 ёш

8 – 10 соат

Ўсмирлик давридаги гормонал ўзгаришлар даври

18 – 65 ёш

7 – 9 соат

Иш фаолияти, ақлий ва жисмоний тикланиш (ўртача 8 соат)

65 ёшдан юқори

7 – 8 соат

Моддалар алмашинуви секинлашуви ва барқарор дам олиш

Сурункали уйқусизликнинг хавфли оқибатлари: Умр 12% га қисқариши мумкин

Тиббий кузатувлар ва илмий статистик маълумотларга кўра, суткасига мунтазам равишда 5–7 соатдан кам ухлаш инсон организми учун сезилмас, аммо халокатли асоратларни келтириб чиқаради:

  • Умр кўриш давомийлиги: Айрим йирик тадқиқотлар мунтазам равишда тўйиб ухламаслик ва уйқу танқислиги инсон умрининг 12 фоизгача қисқаришига олиб келиши мумкинлигини кўрсатмоқда;

  • Юрак ва қон-томир хавфи: Сурункали кам ухлаш қон босимининг кўтарилишига, қон томирларида яллиғланиш жараёнларининг кучайишига ҳамда юрак хуружи хавфининг ортишига сабаб бўлади;

  • Иммунитет ва мия фаолияти: 7 соатдан кам ухлаган одамларда миянинг токсинлардан тозаланиш жараёни тўлиқ кечмайди, хотира сусаяди ва диққатни жамлаш қобилияти пасаяди.

Тўлақонли уйқу — кундалик зарурият

Мутахассисларнинг хулосасига кўра, уйқу — бу шунчаки дам олиш эмас, балки организм ҳужайраларининг янгиланиши, стресс гармонларининг камайиши ва узоқ умр кўришнинг табиий кафолатидир. Кун тартибини тартибга солиш ва ёшга мос уйқу меъёрига риоя қилиш соғлом ҳаёт учун энг муҳим қадамдир.

соғлом турмуш тарзиуйқу меъёрларитиббиётиммунитет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиМиядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширади8 ноябр 00:36Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиҚайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш берди8 ноябр 00:04Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилдиУйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилди8 ноябр 00:04Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқларАжинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар5 ноябр 16:55Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?5 ноябр 12:13Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади4 ноябр 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)