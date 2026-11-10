7 январдан йўл ҳаракати жарималари бўйича янги тартиб жорий этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2027 йил 7 январдан Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидабузарликлари учун жарималарни ундириш ва расмийлаштиришнинг янги тартиби кучга киради.
- Жарималар 60 кун ичида тўланмаган тақдирда, инспектор қўшимча баённома тузмасдан автомобилни жарима майдончасига жойлаштириш ҳуқуқига эга бўлади.
2027 йил 7 январдан Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун қўлланилган жарималарни ундириш тартиби ўзгаради. Жарима 60 кун ичида тўланмаса, автомобиль жарима майдончасига жойлаштирилиши мумкин. Бунинг учун инспектордан қўшимча маъмурий баённома тузиш талаб қилинмайди. Ҳайдовчи қарзини тўхтатилган жойида тўлаш имкониятига эга бўлади.
Ички ишлар вазири буйруғи билан маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини расмийлаштириш ва кўриб чиқиш бўйича янги йўриқнома тасдиқланган. У 2011 йилдан буён амал қилиб келган тартибни алмаштиради.
Ҳуқуқбузарлик қайд этилганидан кейин инспектор баённомани планшетдаги «Маъмурий амалиёт» модули орқали тузади. Ҳайдовчининг шахси биометрик маълумотлар ёрдамида текширилади. Расмийлаштирилган ҳужжат электрон имзо ёки бармоқ изи билан тасдиқланади.
Айрим вазиятларда баённома қоғозда расмийлаштирилиши мумкин. Масалан, ҳайдовчи ўз айбини инкор этса ёки алоқа тармоғи ишламаса. Инспекторнинг жаримани жойида пул шаклида қабул қилиши тақиқланади.
Маъмурий иш 15 кун давомида кўриб чиқилиши керак. Ҳайдовчига иш кўриладиган жой ва вақт ҳақидаги маълумот Ягона интерактив давлат хизматлари порталидаги шахсий кабинети ёки мобиль илова орқали етказилади. Қарордан норози бўлганлар 10 кун ичида шикоят киритиши мумкин.
Жаримани тўлаш учун 60 кун муддат белгиланган. Ушбу вақт ичида тўлов амалга оширилмаса, автомобиль ҳақидаги маълумот инспектор планшетида кўринади. Ҳайдовчи қарзни жойида тўламаса, транспорт воситаси жарима майдончасига олиб борилади. Бу жараёнда алоҳида баённома тузилмайди.
Камералар орқали аниқланган қоидабузарликлар учун автомобиль эгаси жавоб беради. Бундай ҳолатларда ҳуқуқбузарликнинг такрорий содир этилгани инобатга олинмайди. Камера қайд этган маълумотлар махсус марказга 48 соатдан кейин келиб тушса, иш юритиш тўхтатилади.
Янги йўриқнома жарима балларини ҳисоблаш тартибини ҳам белгилайди. Айрим қоидабузарликлар учун 2 баллгача берилади. Ҳисобланган баллар бир йил ўтгач бекор қилинади. Бир йил ичида 12 баллдан кўп тўплаган ҳайдовчининг иши автоматик тарзда судга юборилади.
Қоидалар 2027 йил 7 январдан амал қила бошлайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…