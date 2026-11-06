Моуриньюдан кутилмаган изоҳ: Роналду Португалия термаси билан хайрлашишга мажбур бўлдими?
Мадриднинг «Реал» клуби собиқ бош мураббийи, таниқли португалиялик мутахассис Жозе Моуринью ватандоши ва собиқ шогирди, «Ал-Наср» ҳужумчиси Криштиану Роналдунинг миллий жамоа сафидаги фаолиятини якунлаш қарорига ўз фикрини билдирди.
Madrid Xtra нашри хабарига кўра, «Махсус» лақабли мураббий футболчининг қарорини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, унинг терма билан бундай тарзда хайрлашувидан кўнгли тўлмаганига очиқ ишора қилган.
«Бошқачароқ тарзда якунланишини хоҳлардим»
Моуринью 41 ёшли афсонанинг ҳали футболдан бутунлай кетмаганини ва унинг олдида катта мақсадлар борлигини эслатиб ўтди:
Қарорга ҳурмат: «Бу унинг шахсий қарори ва уни албатта ҳурмат қилиш керак, мен ҳам уни ҳурмат қиламан. У ҳали катта футболни тарк этгани йўқ, олдида ҳали эришиши керак бўлган кўплаб мақсадлари бор», — деди мутахассис;
Афсусланиш оҳанги: Шу билан бирга, мураббий сўзларида кескин ва сирли нуқта қолдирди: «Фақат бир нарсани истардим: унинг миллий жамоадаги фаолияти кечагидек эмас, бошқачароқ кўринишда якун топишини хоҳлардим».
Ортидаги яширин сабаб: Жорже Жезуш билан можаро борми?
Роналдунинг қарори эълон қилинганидан буён халқаро матбуотда хайрлашув ортида жиддий ички келишмовчиликлар ётгани ҳақида хабарлар урчимоқда:
Ички зиддият: Айрим манбалар ва инсайдерлар маълумотига кўра, Криштиану миллий терма жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан юзага келган кескин низо ва қарашлар тўқнашуви ортидан жамоани тарк этишга мажбур бўлган бўлиши мумкин;
Клубдаги фаолият давом этади: 41 ёшли тўпурар миллий жамоадаги 23 йиллик тарихий саҳифасини ёпган бўлса-да, Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби сафида расмий учрашувларда майдонга тушишни давом эттиради.
Моуриньюнинг «кечагидек эмас» деган луқмаси мухлислар ва экспертлар орасида Роналдунинг терма билан кутилганидек тантанали хайрлашувсиз, муаммолар фонида ажрашгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…