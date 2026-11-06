Моуриньюдан кутилмаган изоҳ: Роналду Португалия термаси билан хайрлашишга мажбур бўлдими?

·0·Спорт
Моуриньюдан кутилмаган изоҳ: Роналду Португалия термаси билан хайрлашишга мажбур бўлдими?

Мадриднинг «Реал» клуби собиқ бош мураббийи, таниқли португалиялик мутахассис Жозе Моуринью ватандоши ва собиқ шогирди, «Ал-Наср» ҳужумчиси Криштиану Роналдунинг миллий жамоа сафидаги фаолиятини якунлаш қарорига ўз фикрини билдирди.

Madrid Xtra нашри хабарига кўра, «Махсус» лақабли мураббий футболчининг қарорини ҳурмат қилишини билдирган бўлса-да, унинг терма билан бундай тарзда хайрлашувидан кўнгли тўлмаганига очиқ ишора қилган.

«Бошқачароқ тарзда якунланишини хоҳлардим»

Моуринью 41 ёшли афсонанинг ҳали футболдан бутунлай кетмаганини ва унинг олдида катта мақсадлар борлигини эслатиб ўтди:

  • Қарорга ҳурмат: «Бу унинг шахсий қарори ва уни албатта ҳурмат қилиш керак, мен ҳам уни ҳурмат қиламан. У ҳали катта футболни тарк этгани йўқ, олдида ҳали эришиши керак бўлган кўплаб мақсадлари бор», — деди мутахассис;

  • Афсусланиш оҳанги: Шу билан бирга, мураббий сўзларида кескин ва сирли нуқта қолдирди: «Фақат бир нарсани истардим: унинг миллий жамоадаги фаолияти кечагидек эмас, бошқачароқ кўринишда якун топишини хоҳлардим».

Ортидаги яширин сабаб: Жорже Жезуш билан можаро борми?

Роналдунинг қарори эълон қилинганидан буён халқаро матбуотда хайрлашув ортида жиддий ички келишмовчиликлар ётгани ҳақида хабарлар урчимоқда:

  • Ички зиддият: Айрим манбалар ва инсайдерлар маълумотига кўра, Криштиану миллий терма жамоа бош мураббийи Жорже Жезуш билан юзага келган кескин низо ва қарашлар тўқнашуви ортидан жамоани тарк этишга мажбур бўлган бўлиши мумкин;

  • Клубдаги фаолият давом этади: 41 ёшли тўпурар миллий жамоадаги 23 йиллик тарихий саҳифасини ёпган бўлса-да, Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби сафида расмий учрашувларда майдонга тушишни давом эттиради.

Моуриньюнинг «кечагидек эмас» деган луқмаси мухлислар ва экспертлар орасида Роналдунинг терма билан кутилганидек тантанали хайрлашувсиз, муаммолар фонида ажрашгани ҳақидаги тахминларни янада кучайтирмоқда.

Криштиану РоналдуЖозе МоуриньюАл-НасрЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Кеча 22:23Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиКеча 16:23Роналду «Пахтакор»га қарши ўйинда қатнашмайдиРоналду «Пахтакор»га қарши ўйинда қатнашмайди31 октябр 08:03Тошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқдаТошкентда футбол байрами: Криштиану Роналду “Пахтакор” стадионида тўп суриши кутилмоқда29 октябр 20:59“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди12 октябр 21:58Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози