Қувончли хабар: актриса Фарида Темирова учинчи бор яна она бўлди!

·6·Маданият
Қувончли хабар: актриса Фарида Темирова учинчи бор яна она бўлди!

Актриса Фарида Темирова оиласида қувончли воқеа юз берди. Санъаткор 25 октябрь куни учинчи фарзандини дунёга келтирганини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали маълум қилди.

Актрисанинг бу сафар ўғил фарзанди туғилди. У чақалоққа Умар деб исм қўйганини билдириб, оиласи яна бир кишига кўпайганидан хурсандлигини мухлислари билан бўлишди.

Фарида Темирова саҳифасида чақалоғи билан тушган суратини жойлаб, “Мана, оиламиз яна биттага кўпайди. Оиламизга хуш келибсан, Умар! Ҳаммага шунақа бахт насиб қилсин”, дея изоҳ қолдирди.

Маълумотларга кўра, актрисанинг бундан аввал бир ўғил ва бир қиз фарзанди бор эди. Умар унинг учинчи фарзанди бўлди.

Мухлислар ва кузатувчилар актрисани ушбу қувончли воқеа билан самимий табриклаб, она ва чақалоққа мустаҳкам соғлиқ тилашмоқда.

Фарида ТемироваЎзбек шоу-бизнесиФарзандли бўлиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?9 октябр 13:24Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди!Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди!23 июл 01:18Тимур ва Фарида илк бор ота-она бўлишдиТимур ва Фарида илк бор ота-она бўлишди7 май 23:03Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиФарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчди10 июн 11:10Темур Алихоновнинг Фарида учун тайёрлаган сюрпризи тармоқларда шов-шувга айландиТемур Алихоновнинг Фарида учун тайёрлаган сюрпризи тармоқларда шов-шувга айланди24 май 14:17Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематовдан янги дуэт: "Юракда севги" (видео)Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематовдан янги дуэт: "Юракда севги" (видео)Бугун 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари