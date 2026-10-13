Нега айнан Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева фамилияси ҳақидаги сирни очди

·41·Маданият
Нега айнан Кубаева? Актриса Дилноза Кубаева фамилияси ҳақидаги сирни очди

Актриса Дилноза Кубаеванинг фамилияси нега айнан "Кубаева" эканини билармидингиз? Маълум бўлишича, унинг фамилияси аслида бошқа бўлиши керак эди.

Актриса интервьюларидан бирида бу саволга жавоб бериб, фамилияси бобосининг нияти ва ўша даврдаги ҳужжатларни расмийлаштириш жараёни билан боғлиқлигини айтиб берган.

Унинг сўзларига кўра, авваллари фарзандларга ота-онанинг орзу-умиди билан боғлиқ исмлар қўйиш одати бўлган. Масалан, фарзанди омон қолишини истаганлар 'Турсин", ўғил фарзанд тилаганлар эса "Ўғлой" каби исмларни танлашган. Дилноза Кубаева ҳам ўз фамилияси тарихини ана шу анъана билан изоҳлайди. Актрисанинг айтишича, бобосининг кўплаб ака-ука ва опа-сингиллари туғилганидан кейин яшаб қолмаган. Шу боис бобоси фарзандлари кўпайсин, авлоди давом этсин, деган ниятда "Кўпайсин" исмини танлаган.

Бироқ туғилганлик ҳақидаги ҳужжат расмийлаштирилаётганда исм "Кубай" тарзида ёзиб қўйилган. Шу сабабли актрисанинг фамилияси ҳам "Кубаева" бўлиб қолган. Аслида эса у "Кўпайсинова Дилноза" бўлиши керак эди.

Шу тариқа, кўпчиликни қизиқтирадиган "Нега айнан Кубаева?" деган саволнинг жавоби актрисанинг оилавий тарихи ва бобосининг эзгу ниятига бориб тақалади.

Дилноза КубаеваКубаева фамилиясиКўпайсиноваОилавий тарих
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эсладиДилноза Кубаева “Келгинди келин” фильмидаги машина ҳайдаш саҳнасини эслади21 сентябр 15:43Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”13 август 15:04Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?Дилноза Кубаева нега айнан Зебо Рахимовани шогирдликка олган?11 август 15:21Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)31 август 05:32Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди (видео)Нодирбек Абдусатторов бўлажак турмуш ўртоғи билан қандай танишиб қолгани ҳақида сўзлаб берди (видео)Бугун 13:37“Breaking Bad” мухлисларига қайғули хабар: РЖ Митт 34 ёшида вафот этди“Breaking Bad” мухлисларига қайғули хабар: РЖ Митт 34 ёшида вафот этдиБугун 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди