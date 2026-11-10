Тошкентдаги катта ўйин олдидан Элдор Шомуродов миллий жамоа ихтиёрига етиб келди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов 10 ноябр куни Тошкентдаги йиғинга етиб келди ва жамоанинг бўлажак ўйинга тайёргарлик жараёнига қўшилди.
- Оилавий сабаблар туфайли машғулотларнинг илк кунларини ўтказиб юборган «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси бош мураббий Фабио Каннаваро ихтиёридаги таркибни кучайтирди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва мухлислари учун кутилган хушхабар: жамоа сардори ва тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов бугун, 10 ноябрь куни ниҳоят терма жамоа йиғинига етиб келди. Ўзбекистон Футбол ассоциацияси матбуот хизматининг хабар беришича, Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби форварди Тошкентдаги машғулотларга тўғридан-тўғри қўшилди ва бўлажак тарихий ўйинга тайёргарликни бошлади.
Оилавий сабаблар ортда қолди: Сардор сафга қайтди
Аввалроқ, Шомуродов оилавий шароити сабабли машғулотларнинг илк кунларини ўтказиб юбориши айтилган эди. Унинг кечикиши ва терма жамоанинг асосий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг жароҳатдан тикланиш жараёни туфайли бу галги йиғиндан ўрин олмагани мухлисларда хавотир уйғотганди. Бироқ сардорнинг ўз вақтида етиб келиши бош мураббий Фабио Каннаваро ихтиёридаги ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтирди.
Миллий жамоа йиғини тафсилотлари
Жорий ҳолат
Етакчи футболчи
Элдор Шомуродов (Сардор, «Истанбул Башакшеҳир»)
Етиб келган сана
2026 йил 10 ноябрь
Бош мураббий
Фабио Каннаваро (Италия)
Ўйин мақоми
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Рақиб
Россия миллий терма жамоаси
Ўйин вақти ва жойи
12 ноябрь (пайшанба), 20:00, «Пахтакор» марказий стадиони
«Шомуродовнинг жамоага қўшилиши нафақат тактик схемаларни бойитади, балки Россияга қарши кескин ўйин олдидан йигитларнинг руҳий ҳамжиҳатлиги ва ишончини икки баробар оширади».
Тошкентда катта футбол оқшоми: Рақиб — Россия
Ўзбекистон миллий жамоаси 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида Россия терма жамоасини қабул қилади. Ушбу ўртоқлик учрашуви маҳаллий вақт билан соат 20:00 да бошланади. Ўйинни бошқариш учун Тожикистон футбол федерациясидан FIFA рефериси Гулмуроди Саъдулло бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси таклиф этилган.
Валерий Карпин бошчилигидаги Россия терма жамоаси ҳам Тошкентга энг кучли таркиб билан ташриф буюриши кутилмоқда. Ўзбекистон ушбу ўйиндан сўнг, 17 ноябрь куни Қатарнинг Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши навбатдаги ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Ҳозирча бор эътибор 12 ноябрдаги супер тўқнашувга қаратилган.
Сизнингча, Элдор Шомуродовнинг қайтиши билан Ўзбекистон миллий жамоаси Россия устидан ғалаба қозона оладими? Ўйин бўйича ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…