Тошкентдаги катта ўйин олдидан Элдор Шомуродов миллий жамоа ихтиёрига етиб келди!

1 дақиқа ўқиш49
Тошкентдаги катта ўйин олдидан Элдор Шомуродов миллий жамоа ихтиёрига етиб келди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов 10 ноябр куни Тошкентдаги йиғинга етиб келди ва жамоанинг бўлажак ўйинга тайёргарлик жараёнига қўшилди.
  • Оилавий сабаблар туфайли машғулотларнинг илк кунларини ўтказиб юборган «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси бош мураббий Фабио Каннаваро ихтиёридаги таркибни кучайтирди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва мухлислари учун кутилган хушхабар: жамоа сардори ва тажрибали ҳужумчи Элдор Шомуродов бугун, 10 ноябрь куни ниҳоят терма жамоа йиғинига етиб келди. Ўзбекистон Футбол ассоциацияси матбуот хизматининг хабар беришича, Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби форварди Тошкентдаги машғулотларга тўғридан-тўғри қўшилди ва бўлажак тарихий ўйинга тайёргарликни бошлади.

Оилавий сабаблар ортда қолди: Сардор сафга қайтди

Аввалроқ, Шомуродов оилавий шароити сабабли машғулотларнинг илк кунларини ўтказиб юбориши айтилган эди. Унинг кечикиши ва терма жамоанинг асосий ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг жароҳатдан тикланиш жараёни туфайли бу галги йиғиндан ўрин олмагани мухлисларда хавотир уйғотганди. Бироқ сардорнинг ўз вақтида етиб келиши бош мураббий Фабио Каннаваро ихтиёридаги ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтирди.

Миллий жамоа йиғини тафсилотлари

Жорий ҳолат

Етакчи футболчи

Элдор Шомуродов (Сардор, «Истанбул Башакшеҳир»)

Етиб келган сана

2026 йил 10 ноябрь

Бош мураббий

Фабио Каннаваро (Италия)

Ўйин мақоми

Халқаро ўртоқлик учрашуви

Рақиб

Россия миллий терма жамоаси

Ўйин вақти ва жойи

12 ноябрь (пайшанба), 20:00, «Пахтакор» марказий стадиони

«Шомуродовнинг жамоага қўшилиши нафақат тактик схемаларни бойитади, балки Россияга қарши кескин ўйин олдидан йигитларнинг руҳий ҳамжиҳатлиги ва ишончини икки баробар оширади».

Тошкентда катта футбол оқшоми: Рақиб — Россия

Ўзбекистон миллий жамоаси 12 ноябрь куни Тошкентдаги «Пахтакор» марказий стадионида Россия терма жамоасини қабул қилади. Ушбу ўртоқлик учрашуви маҳаллий вақт билан соат 20:00 да бошланади. Ўйинни бошқариш учун Тожикистон футбол федерациясидан FIFA рефериси Гулмуроди Саъдулло бошчилигидаги ҳакамлар бригадаси таклиф этилган.

Валерий Карпин бошчилигидаги Россия терма жамоаси ҳам Тошкентга энг кучли таркиб билан ташриф буюриши кутилмоқда. Ўзбекистон ушбу ўйиндан сўнг, 17 ноябрь куни Қатарнинг Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши навбатдаги ўртоқлик баҳсида майдонга тушади. Ҳозирча бор эътибор 12 ноябрдаги супер тўқнашувга қаратилган.

Сизнингча, Элдор Шомуродовнинг қайтиши билан Ўзбекистон миллий жамоаси Россия устидан ғалаба қозона оладими? Ўйин бўйича ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари