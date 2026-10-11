MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди

·50·Маданият
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур контент яратувчиси МрБеаст ўзининг Instagram профилида Ўзбекистондаги саёҳатига бағишланган алоҳида "Узбек" номли доимий сақланувчи ҳикоялар бўлимини очди.
  • Ушбу бўлим орқали унинг 90,7 миллиондан ортиқ кузатувчилари Ўзбекистондаги воқеалар ва блогернинг мамлакатда қандай кутиб олингани ҳақида маълумот олишлари мумкин.

Дунёнинг энг машҳур контент яратувчиси ва ютубери MrBeast (Жимми Дональдсон) Ўзбекистонга қилган шов-шувли ташрифи таассуротларини ўз тарихида муҳрлаб қўйишга қарор қилди. Юлдуз ўзининг расмий Instagram профилида ушбу саёҳатга бағишланган алоҳида «Highlights» (доимий сақланувчи ҳикоялар) бўлимини очди.

Ўзбекистон байроғи билан безатилган ушбу рукн орқали блогернинг ўнлаб миллионлаб кузатувчилари юртимизда бўлиб ўтган қайноқ ва ноодатий воқеаларни бевосита кўриш имконига эга бўлди.

«Uzbek» бўлими: Машҳур блогер саҳифасидаги янгилик

MrBeast ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги орқали саёҳат хотираларини энг кўринарли жойга жойлаштирди:

  • Алоҳида сақланган ҳикоялар: Блогер саҳифаси пештоқида махсус «Uzbek uz» номли рукн ташкил этилди;

  • Мухлислар билан тушган сурат муқовада: Мазкур бўлимнинг муқоваси (аватари) сифатида MrBeast’нинг Ўзбекистонда оломон ва ёш мухлислар қуршовида смартфонга олган селфиси танланган;

  • Саёҳат тарихи бир жойда: Ушбу рукнда блогернинг мамлакатимизда қандай кутиб олингани, кўчалардаги воқеалар ва сафарнинг ёрқин лаҳзалари жой олган.

90 миллиондан ортиқ кузатувчи учун очиқ платформа

Ушбу қадам Ўзбекистоннинг рақамли макондаги танилиши учун кучли омил бўлди:

  • Глобал қамров: Айни пайтда MrBeast’нинг Instagram саҳифасини дунё бўйлаб 90,7 миллиондан ортиқ фойдаланувчи кузатиб бормоқда;

  • Ўзбекистонга қаратилган нигоҳ: Эндиликда сайёранинг турли бурчакларидаги миллионлаб ёшлар блогернинг саҳифаси орқали Ўзбекистон билан танишиши ва у ердаги муҳитни кузатиши мумкин;

  • Оммавий муҳокамалар: Самарқанддаги тартибсизликлар сабабли саёҳат қисман қисқартирилганига қарамай, блогернинг ушбу ишораси унинг юртимиздан олган таассуротлари бефарқ қолмаганини кўрсатмоқда.

MrBeast томонидан киритилган ушбу махсус бўлим Ўзбекистоннинг глобал ёшлар орасида янада кенгроқ муҳокама марказига айланишига замин яратди.

MrBeastДжимми ДональдсонInstagram HighlightsСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)MrBeast Самарқандда мухлислар қуршовида қолди (видео)Кеча 20:19MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?MrBeast Самарқанд, Бухоро ва Хивага ҳам борадими?9 октябр 21:03ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилиндиИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилиндиБугун 14:28MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?MrBeast’нинг Ўзбекистонга келиши ортида қандай иқтисодий ҳисоб-китоб ётибди?Кеча 10:52MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)MrBeast шоуcида 3 нафар омадли иштирокчи 100 млн сўмдан пул ютиб олди (видео)9 октябр 20:49MrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлдиMrBeast’нинг Тошкентдаги учрашув манзили маълум бўлди9 октябр 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди