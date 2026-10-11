MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур контент яратувчиси МрБеаст ўзининг Instagram профилида Ўзбекистондаги саёҳатига бағишланган алоҳида "Узбек" номли доимий сақланувчи ҳикоялар бўлимини очди.
- Ушбу бўлим орқали унинг 90,7 миллиондан ортиқ кузатувчилари Ўзбекистондаги воқеалар ва блогернинг мамлакатда қандай кутиб олингани ҳақида маълумот олишлари мумкин.
Дунёнинг энг машҳур контент яратувчиси ва ютубери MrBeast (Жимми Дональдсон) Ўзбекистонга қилган шов-шувли ташрифи таассуротларини ўз тарихида муҳрлаб қўйишга қарор қилди. Юлдуз ўзининг расмий Instagram профилида ушбу саёҳатга бағишланган алоҳида «Highlights» (доимий сақланувчи ҳикоялар) бўлимини очди.
Ўзбекистон байроғи билан безатилган ушбу рукн орқали блогернинг ўнлаб миллионлаб кузатувчилари юртимизда бўлиб ўтган қайноқ ва ноодатий воқеаларни бевосита кўриш имконига эга бўлди.
«Uzbek» бўлими: Машҳур блогер саҳифасидаги янгилик
MrBeast ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги орқали саёҳат хотираларини энг кўринарли жойга жойлаштирди:
Алоҳида сақланган ҳикоялар: Блогер саҳифаси пештоқида махсус «Uzbek uz» номли рукн ташкил этилди;
Мухлислар билан тушган сурат муқовада: Мазкур бўлимнинг муқоваси (аватари) сифатида MrBeast’нинг Ўзбекистонда оломон ва ёш мухлислар қуршовида смартфонга олган селфиси танланган;
Саёҳат тарихи бир жойда: Ушбу рукнда блогернинг мамлакатимизда қандай кутиб олингани, кўчалардаги воқеалар ва сафарнинг ёрқин лаҳзалари жой олган.
90 миллиондан ортиқ кузатувчи учун очиқ платформа
Ушбу қадам Ўзбекистоннинг рақамли макондаги танилиши учун кучли омил бўлди:
Глобал қамров: Айни пайтда MrBeast’нинг Instagram саҳифасини дунё бўйлаб 90,7 миллиондан ортиқ фойдаланувчи кузатиб бормоқда;
Ўзбекистонга қаратилган нигоҳ: Эндиликда сайёранинг турли бурчакларидаги миллионлаб ёшлар блогернинг саҳифаси орқали Ўзбекистон билан танишиши ва у ердаги муҳитни кузатиши мумкин;
Оммавий муҳокамалар: Самарқанддаги тартибсизликлар сабабли саёҳат қисман қисқартирилганига қарамай, блогернинг ушбу ишораси унинг юртимиздан олган таассуротлари бефарқ қолмаганини кўрсатмоқда.
MrBeast томонидан киритилган ушбу махсус бўлим Ўзбекистоннинг глобал ёшлар орасида янада кенгроқ муҳокама марказига айланишига замин яратди.
Изоҳлар 0
…