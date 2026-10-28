«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)

·83·Маданият
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Режиссёр Рустам Саъдиев томонидан 2007 йилда суратга олинган «Паноҳ» филми орадан 19 йил ўтган бўлса-да, ўзининг қаҳрамонлари ва воқеалар ривожи билан томошабинлар хотирасида сақланиб қолган.
  • Филмда Улуғбек Қодиров ва Фаррух Соипов бой инсоннинг қизларини қўриқловчи тан соқчилар ролини, Гулчеҳра Эшонқулова ҳамда Муборак Ашурбоева эса қизлар образини гавдалантирган.

2007 йилда премьера қилинган «Паноҳ» фильми режиссёр Рустам Саъдиев томонидан суратга олинган. Орадан қарийб 19 йил ўтган бўлса-да, ушбу кинолента ва ундаги қаҳрамонлар томошабинлар ёдида сақланиб қолган.

Фильм воқеалари армиядан қайтган Элёр ва қамоқдан чиққан Санжар атрофида кечади. Улар бой инсоннинг қизларига тан соқчиси бўлиб ишга киради. Элёр образини Ўзбекистондаги машҳур актёрлардан бири Улуғбек Қодиров, Санжар ролини эса ҳозирда кино соҳасида фаолият юритмаётган Фаррух Соипов гавдалантирган. «Паноҳ» ушбу икки актёр биргаликда суратга тушган илк фильмлардан бири ҳисобланади.

Қаҳрамонлар қўриқлаши керак бўлган қизлар образини ҳам томошабинларга яхши таниш актрисалар ижро этган. Дилноза ролини Гулчеҳра Эшонқулова, Гулноза образини эса Муборак Ашурбоева ўйнаган. Ҳар икки актриса ҳам бугунги кунда кино соҳасида аввалгидек фаол эмас.

Фильмда Фаррух Соипов ва Гулчеҳра Эшонқулова ижро этган қаҳрамонлар ўртасидаги муносабатлар сокин ва самимий кечса, Улуғбек Қодиров ҳамда Муборак Ашурбоева қаҳрамонлари ўртасидаги муносабатлар шиддатли мулоқотлар ва характерлар тўқнашуви билан ёдда қолган. Айнан шу қарама-қаршилик фильмга ўзига хос жозиба бағишлаган.

«Паноҳ»нинг эътиборга молик жиҳатларидан яна бири — унинг давомийлиги. Фильмнинг хронометражи 2 соат 42 дақиқани ташкил этади. Шунга қарамай, томошабинлар икки жуфтлик ўртасидаги муносабатлар, қаҳрамонларнинг характери ва воқеалар ривожини қизиқиш билан кузатади.

Орадан қарийб 19 йил ўтиб, фильмдаги актёрларнинг бугунги кўриниши ҳам мухлисларда қизиқиш уйғотмоқда. Хўш, «Паноҳ» қаҳрамонларини бугунги кунда таний оласизми?

Фаррух Соипов

Kollajda qora kiyimdagi yosh yigit va oq ko'ylakli soqolli erkak tasvirlangan.

Гулчеҳра Эшонқулова

Yoni-yon qo'yilgan ikki ayol portreti: biri qora sochli, biri ko'k hijobda.

Улуғбек Қодиров

Alisher Uzoqovning yoshlikdagi va hozirgi ko'rinishi yonma-yon tasvirlangan.

Муборак Ашурбоева

Bir ayolning yoshlikdagi va hozirgi vaqtdagi qiyofasi yonma-yon ko'rsatilgan.

Жавоҳир Зокиров

Ushbu suratda oʻzbek aktyori Fathulla Masʼudovning yoshlik va keksalik davridagi qiyofasi aks etgan.

Шаҳло Хожиева

Yoshlikdagi xafa qiz va ulg'aygan tabassum qilayotgan ayolning yonma-yon surati.

Умид Шодмонов

O'rta yoshli erkakning turli vaqtlardagi ikkita qiyosiy surati.

Тоживой Шукуров

Obid Asomovning ikki xil holatdagi qiyosiy surati.
ПаноҳРустам СаъдиевУлуғбек ҚодировФаррух Соипов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшганУлуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшган23 сентябр 20:14Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиМухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олди3 август 14:22Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)2 июл 14:10Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!16 июн 16:59Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиУлуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйлади4 июн 20:4424 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами25 октябр 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди