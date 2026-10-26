Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!

·11·Маданият
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!

Хонанда Шаҳзода келини билан Германиянинг Мюнхен шаҳрида саёҳат қилмоқда. Санъаткор ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида сафар давомида келини билан тушган суратларини мухлислари билан бўлишди.

Шаҳзода Германиянинг гўзал манзаралари ва шаҳардаги диққатга сазовор биноларни ҳам суратга олиб, кузатувчиларига намойиш этди. Хонанда эълон қилган суратларига “Ёқимли октябрь” дея изоҳ қолдирди.

Qora sochli ayol toshli tor ko'chada odamlar orasida jilmayib turibdi.

Ушбу пост мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кузатувчилар Шаҳзода ва унинг келинига мароқли саёҳат тилаб, илиқ фикрларини ёзиб қолдиришмоқда.

ШаҳзодаМюнхенГерманияШоу-бизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчи29 июл 15:14“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади7 октябр 16:28Шаҳзоданинг келини билан тушган илк суратлари мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотдиШаҳзоданинг келини билан тушган илк суратлари мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди13 май 09:19Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)31 июл 02:57Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)Шаҳзода ижодга қайтди: “Восхишайся, жизнь одна” қўшиғи тақдим этилди (аудио)8 август 13:39Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солдиШаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди19 май 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир