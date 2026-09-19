Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!
Ҳинд киносининг машҳур жуфтлиги Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳ оиласида катта қувонч! Актриса иккинчи фарзандини дунёга келтирди. Шу тариқа уларнинг кичик қизи Дуа энди катта опага айланди.
Қувончли хабарни Дипика Падуконенинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилди. У чақалоқ туғилганини билдирувчи суратни жойлаштириб, унда:
"Welcome baby girl! 09.09.2026"дея ёзган.
Шу қисқа, аммо қувончга тўла хабар ортидан мухлислар ва яқинларидан минглаб табриклар ёғила бошлаган.
Дипика ва Ранвирнинг иккинчи фарзанди ҳам қиз эканлиги маълум бўлди. Эндиликда уларнинг оиласида яна бир кичкина малика пайдо бўлди. Мухлислар эса машҳур жуфтликнинг қувончли хабарини илиқ тилаклар билан қарши олмоқда.
Изоҳлар 0
…