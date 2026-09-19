Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!

·1·Маданият
Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳдан кутилмаган янгилик: уларнинг оиласида яна бир қизалоқ дунёга келди!

Ҳинд киносининг машҳур жуфтлиги Дипика Падуконе ва Ранвир Сингҳ оиласида катта қувонч! Актриса иккинчи фарзандини дунёга келтирди. Шу тариқа уларнинг кичик қизи Дуа энди катта опага айланди.

Қувончли хабарни Дипика Падуконенинг ўзи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида эълон қилди. У чақалоқ туғилганини билдирувчи суратни жойлаштириб, унда:

"Welcome baby girl! 09.09.2026"дея ёзган.

Oq fonda oltin rangda "Welcome Baby Girl!" yozuvi va 19|9|2026 sanasi tasvirlangan.

Шу қисқа, аммо қувончга тўла хабар ортидан мухлислар ва яқинларидан минглаб табриклар ёғила бошлаган.

Дипика ва Ранвирнинг иккинчи фарзанди ҳам қиз эканлиги маълум бўлди. Эндиликда уларнинг оиласида яна бир кичкина малика пайдо бўлди. Мухлислар эса машҳур жуфтликнинг қувончли хабарини илиқ тилаклар билан қарши олмоқда.

Дипика ПадуконеРанвир СингҳДипика Падуконе ва Ранвир Сингҳнинг фарзандиИндонежий кино
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ритик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиРитик Рошан Катрина Каифни "семиз деб атаган" танқидчилардан ҳимоя қилган постга "лайк" босиб қўллаб қувватладиБугун, 13:15Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Паризоданинг туғилган кунида қизларидан кутилмаган сюрприз: раққоса кўзидаги қувончни яширолмади (видео)Бугун, 12:39“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)Бугун, 10:12Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"Бугун, 09:37Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Кеча, 18:28Туркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиТуркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ