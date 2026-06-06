В России началось производство аналога Toyota Highlander — Экслантикс ЭТ под брендом Эстео

В России гибридный кроссовер Экслантикс ЭТ, переведенный из бренда Эксид под марку Эстео, значительно подешевел. Поскольку сборка этой модели началась на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, ее цена установлена на 625 тысяч рублей ниже, чем у китайского «оригинала». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

После локализации для Эстео Экслантикс ЭТ стали действовать государственные субсидии. Хотя рекомендованная розничная цена на официальном сайте осталась на уровне 6,99 млн рублей, с учетом всех скидок и государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей итоговая стоимость автомобиля снизилась до 5,865 млн рублей.

Технически кроссовер не претерпел никаких изменений: это крупный пятиместный внедорожник длиной 4955 мм и колесной базой 3000 мм. В салоне автомобиля установлены 15,6-дюймовая мультимедийная система, 10,25-дюймовая приборная панель, проекционный дисплей и аудиосистема с 23 динамиками.

Эстео Экслантикс ЭТ оснащен пневматической подвеской и амортизаторами с регулируемой жесткостью. Силовая установка состоит из двух электродвигателей мощностью 469 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Запас хода только на электричестве составляет 180 км, а с полным баком — 1180 км.