Новый Hyundai Kona 2027: серьезный конкурент Nissan Кашкаи и Kia Seltos

·26·Авто
Новый Hyundai Kona 2027: серьезный конкурент Nissan Кашкаи и Kia Seltos

Компания Hyundai отказалась от рестайлинга текущего поколения модели Кона, решив разработать совершенно новое поколение. По данным инсайдеров издания Карскупс, проект разрабатывается под кодовым названием СКс3. В будущем компания планирует более тесную интеграцию моделей Кона и Крета, что может означать продажу этого кроссовера под обоими названиями в разных регионах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одним из ключевых изменений станет новый дизайн. Кроссовер откажется от необычного стиля, характерного для текущего поколения, и приобретет более строгий и угловатый вид. Внешность вдохновлена концептом Hyundai Кратер, который выделяется огромными колесными арками, горизонтальными линиями, двухуровневой оптикой и светодиодной полосой, проходящей по всей ширине кузова.

В салоне появится новая мультимедийная система Плеос Коннект с элементами искусственного интеллекта. Вместо панели с единым экраном будут установлены отдельный центральный дисплей и компактная цифровая приборная панель. При этом Hyundai сохранит физические кнопки для управления основными функциями. Также улучшится качество отделочных материалов и увеличится пространство для пассажиров второго ряда.

Технически автомобиль будет базироваться на модернизированной платформе К3. Это позволит повысить уровень безопасности модели Кона и использовать новые гибридные силовые установки. В топовых версиях будут доступны аудиосистема Босе, расширенная атмосферная подсветка и системы помощи водителю (АДАС) уровня 2+.

Официальная премьера нового Hyundai Kona ожидается в течение ближайших 12 месяцев, а продажи стартуют как модель 2027 года. На рынках он будет конкурировать с такими моделями, как Toyota Corolla Кросс, Mazda ККс-30, Nissan Кашкаи, Subaru Кросстрек и Kia Seltos.

HyundaiKonaКроссоверАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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