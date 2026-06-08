Больше никаких ограничений: либерализация импорта автомобилей, изменятся ли цены?

·35·Авто
Больше никаких ограничений: либерализация импорта автомобилей, изменятся ли цены?

В Узбекистане отменено важное ограничение на импорт автомобилей. Теперь официально снято требование «один автомобиль в год», ранее действовавшее для физических и юридических лиц.

Согласно новым правилам, если автомобиль имеет все необходимые сертификаты соответствия, его можно ввозить в неограниченном количестве. Это может привести к значительным изменениям на автомобильном рынке.

По мнению экспертов, рост объема импорта усилит конкуренцию на рынке. В результате обострится ценовая борьба между продавцами, а у покупателей появится более широкий выбор. Некоторые эксперты не исключают даже снижения цен на отдельные модели.

В то же время некоторые аналитики подчеркивают, что новые правила не приведут к резким изменениям в краткосрочной перспективе, но окажут серьезное влияние на формирование автомобильного рынка в долгосрочной перспективе.

В настоящее время граждане и участники рынка активно обсуждают, как эта новость повлияет на цены на автомобили в стране.

Узбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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