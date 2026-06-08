Не Monjaro, а новая Волга: в России десятки салонов готовы к продажам

·35·Авто
Не Monjaro, а новая Волга: в России десятки салонов готовы к продажам

Компания Волга официально подтвердила, что десятки дилерских центров приведены в готовность для начала продаж новых автомобилей в России. На первом этапе свои двери откроют 25–30 центров по всей стране. Продажи будут запущены прежде всего в городах-миллионниках и крупных региональных центрах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

До конца года планируется увеличить количество дилерских центров во всех крупных городах до 130. В модельный ряд вошли седан Volga C50, а также кроссоверы Volga K40 и Volga K50. Эти модели фактически являются локализованными версиями бренда Geely.

В рамках проекта автомобили Волга будут поэтапно оснащаться локальными двигателями и автоматическими коробками передач (АКПП). Компания намерена инвестировать в процесс локализации не менее 60 млрд рублей. Это позволит превратить китайские модели в полностью локальный бренд.

Производитель уделяет особое внимание современным технологиям активной и пассивной безопасности. Автомобили оснащены высококачественной акустической системой с 12 динамиками, функцией массажа и памяти для сидений водителя и пассажира, а также системой вентиляции. Задний ряд сидений имеет регулировку угла наклона спинки с электроприводом.

VolgaGeelyАвтомобильРоссияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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