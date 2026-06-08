В России стартует прием заказов на новый внедорожник Эстео МКс

·2·Авто
В России стартует прием заказов на новый внедорожник Эстео МКс

Холдинг «АГР» продолжает раскрывать детали о новом премиальном автомобильном бренде Эстео на российском рынке. В ближайшее время состоится дебют среднеразмерного внедорожника Эстео МКс, и бренд начнет прием предварительных заказов на эту модель. Автомобиль будет предложен покупателям в комплектациях «Премиум» и «Флагман». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Под капотом новой модели установлен 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода (AWD). Расход топлива автомобиля в смешанном цикле составляет 9,2 л на 100 км, а клиренс равен 200 мм. Для защиты от коррозии все панели кузова полностью оцинкованы.

Для экстерьера Эстео МКс предлагаются три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Phantom». Салон может быть оформлен в коричневых или черных тонах. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается колесными дисками диаметром 19 или 20 дюймов. Светодиодная оптика машины состоит из 472 элементов.

В интерьере реализована концепция цифрового зонирования: для пассажира установлен отдельный независимый дисплей. Сохранены физические кнопки для управления климат-контролем, а водительское сиденье имеет функцию многозонного массажа с регулируемой интенсивностью. Аудиосистема Мелодй оснащена штатным сабвуфером и 14 или 21 динамиком.

Система безопасности включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и множество других электронных помощников. Эти технологические решения гарантируют максимальный комфорт и безопасность для водителя и пассажиров.

EsteoEsteo MXВнедорожникАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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