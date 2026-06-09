Ford откажется от исключительно электрических двигателей в своих экстремальных автомобилях

Подразделение Ford Ракинг продолжает разработку высокопроизводительных автомобилей серии «Демонстратор», призванных расширять технологические границы. Однако компания заявила, что больше не будет ограничиваться только электромобилями. В последние годы бренд представил ряд проектов с электрической силовой установкой, таких как Суперван 4.2, F-150 Лигхтнинг Супертрук и Mustang Кобра Джет 2200. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Эти специальные автомобили участвовали в гонках Пикес Пеак и демонстрировались на таких престижных мероприятиях, как Гудвуд Фестивал оф Спид. Руководитель Ford Ракинг Марк Рашбрук в интервью изданию Autocar подчеркнул, что предпочитает создавать собственные проекты, а не участвовать в готовых гоночных сериях, таких как Формула Э. По его словам, такие проекты, свободные от ограничений, позволяют получить больше знаний в области двигателей, аккумуляторов и аэродинамики.

Компания Ford внесла изменения в свои будущие планы, начав уделять больше внимания гибридным технологиям и двигателям внутреннего сгорания (ДВС). Поэтому новое поколение экстремальных автомобилей также будет оснащаться различными силовыми установками. «Мы не будем ограничиваться только полностью электрическими версиями. В будущем у нас будет много моделей с гибридными и традиционными двигателями», — пояснил Рашбрук.

В настоящее время Ford совместно с Red Булл работает над силовыми установками для Formula 1. По словам Рашбрука, опыт, полученный в гонках Ф1, крайне важен для развития гибридных технологий. Будущие проекты серии «Демонстратор» послужат именно для тестирования этих знаний и создания новых типов мощных гибридных систем.