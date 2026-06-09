Борехам представил новый Ford Эскорт RS стоимостью 300 тысяч фунтов

Британская инженерная компания Борехам Моторворкс впервые продемонстрировала в предсерийном виде свой проект Ford Эскорт RS «континумод» стоимостью 300 000 фунтов стерлингов. Компания подчеркивает, что этот автомобиль станет одним из самых легких и высокопроизводительных спорткаров современности. В отличие от обычных рестомодов, этот Ford Эскорт от Борехам — не модернизация существующей классической модели, а полностью новый автомобиль. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Созданный на основе официальной лицензии Ford, этот модель является первым новым Ford Эскорт Мк1, предназначенным для дорог общего пользования, за последние 50 лет. Окончательные технические характеристики автомобиля были объявлены на выставке классических автомобилей Лондон Конкурс. Борехам планирует начать производство в ближайшие месяцы. Цена автомобиля начинается от 295 000 фунтов стерлингов без учета налогов и дополнительных опций, всего будет выпущено 150 экземпляров.

Модель RS весом всего 895 кг оснащена специальным 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем «Тен-К». Особенность этого двигателя в том, что он способен развивать мощность до 10 000 оборотов в минуту. Этот мотор весом всего 85 кг выдает 326 л.с. и 155 фунт-футов крутящего момента, передавая их на заднюю ось через пятиступенчатую механическую коробку передач. Соотношение мощности и веса, составляющее почти 300 л.с. на тонну, позволяет автомобилю конкурировать на равных с современными спорткарами.

Также покупателям предлагается модернизированная версия легендарного двигателя Твин Кам. Его объем увеличен с 1558 см³ до 1845 см³, а старые карбюраторы заменены на современную систему впрыска топлива. В результате мощность доведена до 182 л.с. Инженеры Борехам восстановили кузов автомобиля с помощью цифровых технологий, усилили жесткость шасси для улучшения управляемости и расширили колесные арки.