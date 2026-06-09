Борехам представил новый Ford Эскорт RS стоимостью 300 тысяч фунтов

·7·Авто
Борехам представил новый Ford Эскорт RS стоимостью 300 тысяч фунтов

Британская инженерная компания Борехам Моторворкс впервые продемонстрировала в предсерийном виде свой проект Ford Эскорт RS «континумод» стоимостью 300 000 фунтов стерлингов. Компания подчеркивает, что этот автомобиль станет одним из самых легких и высокопроизводительных спорткаров современности. В отличие от обычных рестомодов, этот Ford Эскорт от Борехам — не модернизация существующей классической модели, а полностью новый автомобиль. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Созданный на основе официальной лицензии Ford, этот модель является первым новым Ford Эскорт Мк1, предназначенным для дорог общего пользования, за последние 50 лет. Окончательные технические характеристики автомобиля были объявлены на выставке классических автомобилей Лондон Конкурс. Борехам планирует начать производство в ближайшие месяцы. Цена автомобиля начинается от 295 000 фунтов стерлингов без учета налогов и дополнительных опций, всего будет выпущено 150 экземпляров.

Модель RS весом всего 895 кг оснащена специальным 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем «Тен-К». Особенность этого двигателя в том, что он способен развивать мощность до 10 000 оборотов в минуту. Этот мотор весом всего 85 кг выдает 326 л.с. и 155 фунт-футов крутящего момента, передавая их на заднюю ось через пятиступенчатую механическую коробку передач. Соотношение мощности и веса, составляющее почти 300 л.с. на тонну, позволяет автомобилю конкурировать на равных с современными спорткарами.

Также покупателям предлагается модернизированная версия легендарного двигателя Твин Кам. Его объем увеличен с 1558 см³ до 1845 см³, а старые карбюраторы заменены на современную систему впрыска топлива. В результате мощность доведена до 182 л.с. Инженеры Борехам восстановили кузов автомобиля с помощью цифровых технологий, усилили жесткость шасси для улучшения управляемости и расширили колесные арки.

Ford EscortBorehamСпорткарАвтомобильТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилейBMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилейСегодня, 07:00Ford откажется от исключительно электрических двигателей в своих экстремальных автомобиляхFord откажется от исключительно электрических двигателей в своих экстремальных автомобиляхСегодня, 05:51Новые модели Волга поступили в продажу: 1500 автомобилей доставлены дилерамНовые модели Волга поступили в продажу: 1500 автомобилей доставлены дилерамСегодня, 03:55Конец монополии ASML? Китай начал производство чипов без литографииКонец монополии ASML? Китай начал производство чипов без литографииСегодня, 23:59В России стартует прием заказов на новый внедорожник Эстео МКсВ России стартует прием заказов на новый внедорожник Эстео МКсВчера, 16:27Toyota представила Камрй с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.Toyota представила Камрй с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.Вчера, 15:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.