Глава Lamborghini Стефан Винкельман удостоен награды Autocar Awards

Издание Autocar в партнерстве с Siemens на церемонии Autocar Awards 2026 наградило генерального директора Lamborghini Стефана Винкельмана своей высшей наградой — трофеем Иссигониса. Эта премия, названная в честь создателя Mini сэра Алека Иссигониса, вручается личностям, достигшим выдающихся успехов в автомобильной индустрии. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

За два периода руководства Lamborghini Винкельману удалось увеличить годовые продажи с 1600 до 10 000 единиц. Придя в компанию после эпохи первых моделей под управлением Audi — Галлардо и Муркиелаго, он возглавил разработку кроссоверов, покоривших новые рынки, таких как Урус. Кроме того, он модернизировал завод в Сант-Агата-Болоньезе и инициировал процесс электрификации суперкаров, сохранив уникальный характер бренда.

На мероприятии также определили победителей в других ключевых номинациях. Премию Мундй Авард за инженерное мастерство получила архитектура Неуе Классе от BMW. Эта платформа уже продемонстрировала свой высокий потенциал в модели кроссовера иКс3. Глава Fiat Оливье Франсуа был награжден премией Эдиторс’ Авард за возвращение итальянского бренда на путь роста.

В сфере инноваций проект Хорсе Повертраин, созданный в партнерстве Renault и Geely, получил премию Стурмей Авард. Ford Ракинг одержал победу в спортивной номинации, а глава Skoda Клаус Зеллмер был признан лучшим руководителем 2026 года. Представитель BYD Боно Ге получил награду лучшему руководителю в Великобритании.

В области дизайна Джулиан Томсон, создатель таких моделей, как Лотус Элисе и Range Rover Эвокуе, был удостоен звания Десигн Херо. Компания Renault была признана «Лучшим производителем» благодаря своим ретро-футуристическим электромобилям 4, 5 и Твинго. Ватт Электрик Вехикле Компанй получила инновационную премию за платформу ПАКЭС, предназначенную для компактных электромобилей.