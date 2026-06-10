Глава Lamborghini Стефан Винкельман удостоен награды Autocar Awards

·3·Авто
Глава Lamborghini Стефан Винкельман удостоен награды Autocar Awards

Издание Autocar в партнерстве с Siemens на церемонии Autocar Awards 2026 наградило генерального директора Lamborghini Стефана Винкельмана своей высшей наградой — трофеем Иссигониса. Эта премия, названная в честь создателя Mini сэра Алека Иссигониса, вручается личностям, достигшим выдающихся успехов в автомобильной индустрии. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

За два периода руководства Lamborghini Винкельману удалось увеличить годовые продажи с 1600 до 10 000 единиц. Придя в компанию после эпохи первых моделей под управлением Audi — Галлардо и Муркиелаго, он возглавил разработку кроссоверов, покоривших новые рынки, таких как Урус. Кроме того, он модернизировал завод в Сант-Агата-Болоньезе и инициировал процесс электрификации суперкаров, сохранив уникальный характер бренда.

На мероприятии также определили победителей в других ключевых номинациях. Премию Мундй Авард за инженерное мастерство получила архитектура Неуе Классе от BMW. Эта платформа уже продемонстрировала свой высокий потенциал в модели кроссовера иКс3. Глава Fiat Оливье Франсуа был награжден премией Эдиторс’ Авард за возвращение итальянского бренда на путь роста.

В сфере инноваций проект Хорсе Повертраин, созданный в партнерстве Renault и Geely, получил премию Стурмей Авард. Ford Ракинг одержал победу в спортивной номинации, а глава Skoda Клаус Зеллмер был признан лучшим руководителем 2026 года. Представитель BYD Боно Ге получил награду лучшему руководителю в Великобритании.

В области дизайна Джулиан Томсон, создатель таких моделей, как Лотус Элисе и Range Rover Эвокуе, был удостоен звания Десигн Херо. Компания Renault была признана «Лучшим производителем» благодаря своим ретро-футуристическим электромобилям 4, 5 и Твинго. Ватт Электрик Вехикле Компанй получила инновационную премию за платформу ПАКЭС, предназначенную для компактных электромобилей.

LamborghiniBMWАвтомобилиИнновацииAutocar Awards
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидкиВ России резко упали цены на кроссоверы Li Auto: объявлены скидкиСегодня, 22:52Ждали 11 лет: представлен полностью новый Audi Q7Ждали 11 лет: представлен полностью новый Audi Q7Вчера, 17:56BYD установит в Великобритании станции быстрой зарядки Флаш мощностью 1500 кВтBYD установит в Великобритании станции быстрой зарядки Флаш мощностью 1500 кВтВчера, 14:55Представлен новый Audi Q7: резкий дизайн и мощный дизельный двигательПредставлен новый Audi Q7: резкий дизайн и мощный дизельный двигательВчера, 12:51Борехам представил новый Ford Эскорт RS стоимостью 300 тысяч фунтовБорехам представил новый Ford Эскорт RS стоимостью 300 тысяч фунтовВчера, 10:59BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилейBMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилейВчера, 07:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая