Geely представляет двигатель с рекордным КПД 48,41%

·0·Авто
Geely представляет двигатель с рекордным КПД 48,41%

Компания Geely объявила, что 16 июня официально представит седан Эмгранд и-ХЭВ Жикинг Хйбрид пятого поколения. Новая модель, построенная на платформе БМА Эво, оснащена гибридной установкой Geely и-ХЭВ. Согласно техническим характеристикам, этот бюджетный седан получит гибридную систему, ранее применявшуюся в моделях Geely Monjaro и Geely Preface. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Внешне гибридный Эмгранд практически не отличается от бензиновой версии. Седан получил фирменную решетку радиатора с вертикальными ламелями, светодиодную оптику и усиленную конструкцию кузова. По данным производителя, жесткость кузова на кручение составляет 26 000 Н·м/град, а доля высокопрочной стали достигает почти 70 процентов.

В состав силовой установки входит 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания с рекордным термическим КПД 48,41% и два электромотора. Суммарная мощность системы составляет 313 л.с. Автомобиль может передвигаться на чистой электротяге более 80% времени, при этом на скорости до 66 км/ч работают только электродвигатели.

Для повышения комфорта в салоне Geely применила технологии активного шумоподавления и интеллектуального управления двигателем. В результате уровень шума в салоне всего на 1 дБ выше, чем в полноценных электромобилях. За управление отвечает система AI 2.0 и облачная платформа Ксингруи AI Cloud Повер 2.0, которые выбирают наиболее эффективный режим работы, анализируя параметры окружающей среды.

Гибридный Эмгранд оснащен электронной платформой ГИА 3.0, которая обеспечивает слаженную работу систем помощи водителю, мультимедиа, шасси и силовой установки через единую цифровую систему. По расчетам компании, интеллектуальное управление позволяет дополнительно снизить расход энергии на 10 процентов.

GeelyEmgrandГибридАвтомобилиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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