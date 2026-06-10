Почему Mazda МКс-5 наконец стала пятизвездочным автомобилем

Mazda МКс-5 получила наш редкий и желанный пятизвездочный рейтинг. Это единственный автомобиль, получивший высший балл за последние 12 месяцев. Интересно, что эта модель не является абсолютно новой — четвертое поколение Mazda МКс-5 присутствует на рынке уже 11 лет. Обычно такая высокая оценка присуждается новым моделям, совершившим революцию в своем сегменте, однако этот родстер оттачивался годами и достиг своего совершенства. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

В 2015 году, когда мы тестировали версию с 1.5-литровым двигателем, мы поставили ей четыре с половиной звезды. Тогда автомобиль был великолепен, но на фоне сильной конкуренции ему немного не хватало мощности и контроля кузова. Обновление 2018 года в 2.0-литровой модели устранило именно эти недостатки. Со временем конкуренты в сегменте доступных спорткаров один за другим покидали рынок, а маленькая Mazda обошла всех, не утратив своего очарования.

Если бы этот автомобиль был представлен сегодня как новая модель, он стал бы настоящей сенсацией. Спорткар весом чуть более тонны, с атмосферным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и задним приводом — это мечта настоящего драйвера. Mazda МКс-5 сегодня является одним из немногих автомобилей, способных предложить такое удовольствие по относительно доступной цене.

Интерьер автомобиля прост, но изящен; он не перегружен огромными цифровыми экранами или избыточными режимами вождения. Очарование Mazda МКс-5 заключается в ее простоте: она дарит водителю механическую связь и удовольствие от управления даже на обычных дорогах. Благодаря мягкой подвеске и точному рулевому управлению, автомобиль безопасен и приятен в управлении даже на предельных режимах. Это не просто транспортное средство, а настоящий образец искусства вождения.