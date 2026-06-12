На заводе Haval в России выпущен 500-тысячный автомобиль: Джолион лидирует

·18·Авто
На заводе Haval в России выпущен 500-тысячный автомобиль: Джолион лидирует

Завод Haval в Тульской области выпустил свой 500-тысячный автомобиль с момента начала работы в 2019 году. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Haval Х3 в комплектации Премиум с 1,5-литровым бензиновым двигателем и передним приводом. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Самой массовой моделью за время работы предприятия стал Haval Джолион, показатель которого превысил 259 тысяч единиц. Второе место заняли Haval F7 и Ф7кс (более 154 тысяч), а третье — Haval Dargo (более 38 тысяч). Также в пятерку лидеров вошли модели Haval Х3 и Haval Х7.

В настоящее время производственный комплекс Haval включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также собственный завод двигателей, открытый в 2024 году. В 2025 году был запущен участок механической обработки деталей, а в 2026 году планируется наладить производство автоматических коробок передач.

Сегодня бренд реализует на российском рынке девять моделей, разделенных на линейки Китй и Pro. Помимо завода в Туле, кроссовер Haval М6 также собирается на предприятии в Калуге.

HavalHaval JolionАвтомобилиРоссияПромышленность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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