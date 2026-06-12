Будущее BMW M3: представлен новый радикальный концепт

·20·Авто
Будущее BMW M3: представлен новый радикальный концепт

Компания BMW представила радикальный новый концепт, определяющий будущее подразделения М. М Конкепт Неуе Классе был показан сегодня на гонке «24 часа Ле-Мана». Этот проект стал своего рода заявлением, демонстрирующим, как автоспорт повлияет на дизайн, технологии и характер будущих автомобилей под брендом BMW M. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Седан М3 нового поколения будет базироваться на новой модели и3, премьера которой ожидается в конце этого года. Автомобиль будет построен на платформе BMW Ген6 и будет предложен покупателям как с традиционным шестицилиндровым двигателем, так и с полностью электрической силовой установкой. Однако новый М3 будет резко отличаться от стандартных моделей своими техническими решениями и совершенно уникальным дизайном.

Подобно тому, как концепт Висион Неуе Классе с минимальными изменениями превратился в модель и3, этот новый концепт М показывает, как будет выглядеть первый полностью электрический автомобиль М от бренда. Это дебютный проект для нового главы отдела дизайна BMW M Оливера Хайльмера. По его словам, новый язык дизайна формирует наиболее выразительный и мощный облик семейства Неуе Классе.

Основная цель — еще больше дистанцировать автомобили М нового поколения от обычных серийных моделей. Если нынешние М3 и М4 разделяют с серийными 3 и 4 Сериес только общий силуэт и платформу, то в будущем эта разница станет еще более заметной. Хайльмер подчеркивает, что в бренде BMW M форма всегда подчиняется функции, и каждая деталь служит для достижения высокой производительности.

BMWBMW M3Neue KlasseЭлектромобильАвто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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